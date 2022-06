'Mi voto del domingo será por Rodolfo': Federico Gutiérrez

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez reapareció este viernes en la opinión pública colombiana en un llamado a sus seguidores para invitarlos a votar por Rodolfo Hernández, líder de Liga de Gobernantes Anticorrupción, en la segunda vuelta presidencial del domingo.



“Mi voto el próximo domingo será por Rodolfo, mi voto será por la Democracia. Tengo muchas diferencias con él, en forma y fondo. Pero sé que al menos tendremos elecciones en 4 años”, escribió el exalcalde de Medellín en su cuenta de Twitter.



En un video que acompaña el mensaje, Gutiérrez señaló que “el país no se puede permitir” una forma de gobierno como “le está pasando a Cali, Medellín o Bogotá” -en un claro señalamiento hacia sus Administraciones- o a “Venezuela, Chile, Nicaragua y Perú”.



“Si no votamos bien es mucho lo que podemos perder”, enfatizó Gutiérrez.



En la primera vuelta de las elecciones presidenciales el excandidato Gutiérrez no logró conseguir la segunda casilla al solo obtener 5.069.448 millones de votos, es decir, el 23,94% y venció únicamente en Antioquia y el exterior.



