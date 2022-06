Pensiones: Hernández y Petro proponen cambios

A tres días de las elecciones presidenciales en las que se definirá al nuevo jefe de Estado entre Gustavo Petro, aspirante por el Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, son varios los temas que siguen siendo el foco de atención del público; y un punto que no se salva del debate y que está en el ojo de la opinión pública es la necesidad de una reforma pensional.



Si bien ambos candidatos plantean cambios al sistema actual, la propuesta de Petro ha causado más revuelo a lo largo de la campaña. Dentro de su programa de gobierno establece que se necesita unificar el Sistema General de Pensiones y plantea un sistema de pilares: uno no contributivo, otro contributivo y uno complementario, en los que combinaría el régimen de prima media y el de ahorro individual.



Dentro de su propuesta se incluye un bono pensional de medio salario mínimo ($500.000), a los adultos mayores sin derecho a pensión (primer pilar); que toda persona cotice de forma obligatoria a Colpensiones sobre la base de 1 a 4 SMLV, mientras que los excedentes se cotizarían libremente en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o el sistema público; y el tercer pilar sería de ahorro voluntario.



En su plan, Petro se compromete a que “se respetarán las actuales pensiones y no se afectarán los derechos adquiridos”, a no modificar la edad de pensión y a dar una protección para la vejez como reconocimiento a los trabajos de cuidado.



Del otro lado, Hernández propone en su plan de gobierno también reformar el sistema de protección a la vejez, empezando por “reformar Colpensiones para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones”.



Propone también “buscar financieramente cómo otorgar una pensión de un salario mínimo para todos los adultos mayores que no alcanzaron a cumplir los requisitos básicos del sistema pensional”, y revisar la política de Beneficios Económicos Periódicos Sociales (Beps), los cuales dice deben incrementarse para llevarlos al menos a medio salario mínimo.



También establece que se debe impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre reconocimiento o cambio de beneficios del sistema pensional, para que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios.



Ante la necesidad de una reforma pensional en el próximo gobierno, desde Asofondos, el gremio que agrupa a las AFP se ha hablado de la necesidad de una reforma. “En Colombia debemos tener un solo sistema de protección a la vejez y debemos dejar atrás la noción de dos regímenes contributivos de pensiones que compiten uno con otro”, aseguró Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, en el congreso anual.



Asofondos propone también extender el programa Colombia Mayor, fortalecer el pilar semi contributivo de Beps, que el pilar contributivo del sistema sea de capitalización individual, con administradores privados y públicos, y que se fortalezca el ahorro individual.



Otras entidades como Fedesarrollo también han presentado su propuesta:un sistema de pilares, con un auxilio mensual de $500.000 a todos los mayores de 65 años, un segundo pilar contributivo obligatorio de ahorro individual y un tercer pilar de ahorro voluntario.

De otro lado, desde la Andi, Buce Mac Master, expresó recientemente que “lo que se puede hacer siempre es tratar de mejorar la rentabilidad y las condiciones, y es probable que si valga la pena hacer algunos cambios, pero no deberían tocar el ahorro de los ciudadanos”.



