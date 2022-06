Petro destapa más cartas y suma apoyos en el Congreso

Ha pasado más de una semana desde que Gustavo Petro fue escogido como el próximo Presidente de los colombianos, y a 40 días de llegar a la Casa de Nariño, el futuro mandatario ya ha destapado varias de sus cartas.



Este fin de semana la revista Cambio publicó la primera entrevista del Presidente electo, realizada por Daniel Coronell junto con Federico Gómez Lara, el director de Cambio. En ella, Petro aseguró que su reforma tributaria deberá presentarse este año, y que lo fundamental será, “que no puede gravitar sobre la clase media y el pueblo, sobre las capas más pobres de la población”.



Petro defendió que en Colombia el porcentaje de tributación está muy por debajo del promedio latinoamericano, y que se debe trabajar en equilibrar las cargas. “Lo que pasa, y ese es un debate, es que la Ocde privilegia el impuesto a las personas sobre el impuesto a las empresas, pero siendo más alto que el promedio colombiano, significa que ellos gravan mucho las fortunas individuales y no gravan las empresas, que es donde se hace la producción”, dijo el presidente electo a la revista.



Dijo también que más que una tributaria estructural, entre sus planes está derogar la reforma tributaria de 2019, con la que asegura se recuperarían unos $20 billones al eliminar las exenciones que incluye la norma, gravar los dividendos de forma progresiva.

Así mismo, este fin de semana el presidente electo inició con los nombramientos de su gabinete con la designación de Álvaro Leyva Durán como ministro de relaciones exteriores.



Leyva es un economista y abogado que ha hecho parte del Partido Conservador, fue ministro de Minas y Energía de Colombia entre 1984 y 1985, también fue concejal de Bogotá, diputado de Cundinamarca, en 1978 fue elegido como representante a la Cámara y en 1982 como senador de la República.



Por otra parte, el nuevo mandatario ha seguido consolidando apoyos políticos en el Congreso de la República, lo que podría facilitar el trámite de varias de sus reformas. Tras la adhesión del Partido Liberal la semana pasada, este fin de semana la bancada electa del Partido de La U anunció que ha decidido ser parte de la coalición parlamentaria del Gobierno electo.



Así mismo, 39 congresistas del Partido Conservador firmaron una carta en la que aseguran que no serán partido de oposición, sino que apoyarán la agenda legislativa que convenga al país y a los ciudadanos.



