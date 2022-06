Petro envía mensaje de tranquilidad para accionistas de Ecopetrol

El presidente electo Gustavo Petro tocó varios temas sensibles a través de una entrevista con la revista Cambio, en la que además propuso modificar la política de extradición con Estados Unidos.



(Lea: Francia Márquez se reunirán con la vicepresidenta Kamala Harris).

En principio, el mandatario electo se refirió a la situación jurídica que atraviesa la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba. Le preguntaron si recomendaba que ella no se posesionara a lo que dijo: "La no posesión tiene unas implicaciones judiciales, también constitucionales graves. No hablaría de eso. Pero sí hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay un algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, debería, sí, tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar. Entonces eso ameritaría que diera un paso al costado, aún siendo senadora"

Petro también dio detalles sobre su encuentro con su antecesor Iván Duque en la Casa de Nariño. Alabó su "generosidad" con un detalle que tiene mucho significado para él: "Él al principio estuvo frío pero se fue humanizando en la conversación y al final rompió incluso los protocolos y me llevó a un rincón del Palacio. En un pasillo había dos de estos soldados vestidos de la época de la independencia y había una urna. Entonces me dijo: "Yo quiero mostrarle esto". Y entonces fui. Vi la urna y ahí estaba la espada de Bolívar, la que nosotros recuperamos", dijo el líder de izquierda.

Petro destacó la importancia de esa espada que nunca había tenido antes. "Cuando nosotros devolvemos la espada fue un acto de generosidad mutua de un Estado que pretende cambiarse. Navarro iba a ser ministro de Salud y él la entregaba. Era un símbolo, lo más valioso que teníamos. Muchos no entendimos el acto, pero era un doble acto de generosidad", puntualizó.

Finalmente, respecto a la reciente caída del precio en la bolsa de las acciones de Ecopetrol, la principal empresa del país, Petro detalló la propuesta para la exploración y explotación del petróleo y el carbón en su Gobierno.

"Eso es una transición, digamos, es gradual. La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto. No es. Y tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia. No es que no vayamos a explorar porque hay como 180 contratos vigentes. Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración. ¿Qué incidencia tiene eso en el corto plazo? Que hay que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas que tenemos. Hay fechas diferentes. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportemos. Si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan y eso mide el tiempo. La transición es como la palanca de control", dijo Petro.



Para el líder de izquierda todos los activos petroleros del mundo están cayendo y por eso no deberían culparlo a él. "Yo no soy el culpable. Eso está ocurriendo porque lo que se anunció es una depresión, es decir, un descenso de la demanda de petróleo y gas. Y entonces el mercado desvaloriza los activos petroleros. Yo creo que ese va a ser el mundo en décadas, con una desvalorización de los activos petroleros", afirma.

El mandatario también reconoció que el actual Gobierno ya inició un plan de construcción de granjas solares.



"Yo había planteado 3.6 gigas de generación de energía solar para reemplazar las termos. Duque me informó que ya puso en marcha 1 giga. Yo lo que haría es acelerar ese plan. Hay una posibilidad enorme de convertirnos en uno de los grandes productores de energía solar en el mundo. Entonces si montas Ecopretrol, no sobre el petróleo sino sobre la energía, el golpe para la compañía puede ser al contrario. Ahora, las divisas son otro punto conflictivo. ¿De dónde vienen las divisas de Colombia? Del petróleo y del carbón, y eso no cambia de la noche a la mañana. ¿Cómo puedes cambiar rápidamente divisas petroleras por otras divisas diferentes?", puntualizó.

Aclaró que rápidamente no será el 8 de agosto sino en su gobierno. Incluso dijo que en su mandato se exportará más carbón porque a raíz de la guerra en Ucrania los alemanes y europeos lo demandarán más. Sin embargo, en 10 años las cosas van a cambiar y por eso en su Gobierno dijo que va a preparar al país para lo que se viene, entre eso cerrar las minas.



(Además: Petro nombra a Álvaro Leyva como ministro de Relaciones Exteriores).

En la entrevista, Petro también dijo que espera negociar con Estados Unidos la herramienta de la extradición.



"Proponer. Porque es un tratado bilateral y entonces son dos, como todo matrimonio", dijo. Su idea es "supeditar la extradición al incumplimiento. O sea, la repetición por procesos de desmantelamiento pacífico del narcotráfico".

PORTAFOLIO