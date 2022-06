Petro presentó su HV para la vacante de Presidente de Colombia

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el candidato Gustavo Petro, con su hoja de vida en la mano, pidió a los ciudadanos empleo como Presidente de Colombia.



“Es una solicitud de empleo que le va a llegar a cada uno de ustedes con mi firma, está mi hoja de vida como en toda solicitud, lo que he estudiado, en donde nací, mis cargos, los premios”, señala el líder de izquierda en el video.



Esta es mi solicitud de empleo que le pido a usted. pic.twitter.com/hLYt8tSB9G — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2022

Ademas, el aspirante le dice a los colombianos "usted decide si me da el empleo o no, el empleo es el de presidente de Colombia, los dueños de ese empleo son ustedes, ciudadanos y ciudadanas, yo solo seré su servidor”.



La pieza audiovisual concluye con la imagen de Petro firmando el documento.

