Petro recibe críticas por propuesta de 'perdón social' a corruptos

A pocas semanas de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro no para de ser foco de atención de la opinión pública. Esta vez por una polémica propuesta sobre dar 'perdón social' a los corruptos.



(Lea: Petro y 'Fico', con empate técnico en segunda vuelta, según encuesta).

El debate surgió por una cita del hermano de Petro, Juan Fernando, respecto al condenado exsenador Iván Moreno Rojas, quien lideró el 'cartel de la contratación' que saqueó a Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno.

En una entrevista con W Radio, Petro aseguró que Moreno le había sugerido ser "constructor del perdón social". Expresión que ya había sido popular cuando el candidato la utilizó como respuesta a las críticas por los acercamientos con el exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez.

En la entrevista cuestionaron al candidato por la presencia de su hermano en la cárcel La Picota. Petro aclaró que se encontraba visitando a Iván Moreno. "Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, lo que él nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles", dijo Petro.

Los Moreno Rojas, que llegaron al poder en Bogotá bajo la bandera del Polo Democrático, fueron la cabeza de un entramado del que formaron parte los condenados por corrupción Emilio Tapia, Inocencio Martínez y varios contratistas y exconcejales.



(Además: Petro asegura que entregará el mandato tras sus 4 años de Gobierno).

Hasta el momento el dinero que fue robado, sigue sin recuperarse. Una cifra que asciende a los $2 billones de pesos.

Ante sus declaraciones, el candidato del Pacto Histórico se ha intentado defender argumentando que el 'perdón social' es "un acto revolucionario, un acto social que inicia una nueva era".

Petro sostiene que no se trata de algo puntual con los Moreno, sino de una conducta general: "El perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad", afirmó el candidato.

PORTAFOLIO