Petro se reunió con Rodolfo Hernández por primera vez tras elecciones

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este martes con el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, el candidato populista independiente al que venció en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 19 de junio.



"Empezó el cambio", aseguró Hernández en una publicación de Twitter que acompañó con una foto en la que aparece estrechando la mano de Petro. Hernández, del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, asumirá el escaño en el Senado al que tiene derecho al quedar en segundo lugar en las elecciones.



El ingeniero llegará al Congreso junto a su compañera de fórmula, Marelen Castillo, quien tendrá una curul en la Cámara de Representantes a partir del 20 de julio, fecha de inicio del próximo periodo legislativo, según lo dispone el Estatuto de Oposición, que les otorga ese derecho.



El excandidato dijo la semana pasada en un comunicado que reconoce a Petro como ganador de las elecciones pero que asumirá "una posición de independencia a su Gobierno", lo que le permitirá "apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no".



Tras las elecciones, el asesor político de Hernández, el argentino Angel Becassino, explicó a Efe que ambos políticos siempre habían tenido una relación cordial. No obstante, la relación se agrió en la segunda vuelta electoral, cuando desde la campaña de Petro empezaron a "atacar" y a arremeter contra el ingeniero, lo que habría motivado su decisión de no participar en ningún cara a cara con su rival.



Pero, tal y como había anunciado, tras conocerse los resultados Hernádez asumió su derrota y felicitó a Petro, para pedirle que fuera coherente con lo que prometió y que liderara el cambio que Colombia había votado en las urnas.



En las primeras horas tras el cierre de las elecciones, el ingeniero y el ahora el presidente electo mantuvieron una "grata" conversación que aseguraron tendría continuidad en un encuentro "en algún momento próximo", en palabras de Beccasino. Esa posibilidad se materializó finalmente este martes, una semana después de la cita electoral.



EFE