Petro vs. Hernández: sus propuestas más importantes para cada sector

El próximo domingo19 de junio, se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que desde posturas distintas buscan ser elegidos para llegar a la casa de Nariño.



A continuación le contamos las propuestas más importantes, sector por sector, de los dos candidatos que se están disputando la Presidencia de la República para el periodo 2022 - 2026.



INVERSIÓN:



El candidato Gustavo Petro propone un modelo de inversión social con mejoras en infraestructura, reducción de la pobreza y desigualdad de los recursos que vienen del petróleo y el carbón.



Por otro lado, el aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández plantea convertir al país en una potencia mundial en cannabis medicinal para atraer la inversión extranjera.

TECNOLOGÍA:



​Dentro de su plan de Gobierno, Petro propone un plan de expansión de fibra óptica “para llevar internet con gratuidad a las zonas rurales”, con el fin de impulsar las redes comunitarias. El candidato también promoverá la formación en áreas de tecnología y laboratorios digitales en regiones del país para la generación de conocimiento.



Con respecto al mismo tema, Hernández buscará democratizar el acceso a internet en el país, acabar con el retraso tecnológico en el sector público, avanzar hacia la tecnología 5G y optimizar la infraestructura dedicada a la telefonía. Así mismo, señala que se debe aprovechar el empuje del sector para generar empleo y riqueza en Colombia.

REFORMA AGRO:



En lo que se refiere a este sector, Gustavo Petro plantea una política de aranceles a los bienes e insumos del agro para estimular la producción. La renegociación de los tratados de libre comercio para el mejoramiento de Colombia a nivel internacional en las cadenas de valor, así como una producción agroecológica que supere el mito de la revolución verde.



A su vez, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico buscará el desarrollo de una industria nacional de fertilizantes e insumos. Fomentar iniciativas de cinturones agroalimentarios en las ciudades, transitando hacia una agricultura campesina eficiente y con criterios ambientales. Además del impulso del valor del cannabis y la priorización de los pescadores. Finalmente, propone la creación de un sistema nacional de innovación agropecuario que tenga en cuenta los saberes tradicionales y el conocimiento científico.

Por su parte, Rodolfo Hernández apuesta por la creación de un mapa agrológico y ambiental con vocación de la tierra. La implementación del catastro multipropósito, así como la entrega de tierra titulada a la población rural. Junto a ello, créditos para quienes se ajusten al plano agrológico nacional. Además de la industrialización del campo con programas de ingeniería y la ley para el uso de insumos de origen nacional.



El empresario también propone un modelo asociativo entre grandes, medianos y pequeños productivos. Así mismo, se prohibirá la importación de productos cuando lo que hay nacionalmente sea suficiente. Finalmente, dentro de sus objetivos se establece la bancarización de las familias campesinas y medios de transporte para las que viven en zonas apartadas.

BRECHA DE GÉNERO:



Con relación al tema, Petro prone la creación del Sistema Nacional de Cuidado para redistribuir el trabajo feminizado. También el Ministerio de la Igualdad que busca la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres. Finalmente, las mujeres podrán acceder con prioridad a la propiedad de la tierra, educación superior pública y gratuita y al crédito.

En ese mismo aspecto, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández buscará que el 50% de los cargos de la administración pública sean asignados a mujeres con igualdad salarial, así como una política sobre trabajos no remunerados. También habrá cobertura de educación para ellas con el fin de acceder al mercado laboral. Además de la flexibilización del trabajo para madres cabeza de familia y la construcción de espacios para el cuidado de sus hijos.

PENSIONES:



Dentro de su programa de gobierno Gustavo Petro establece La unificación de ambos sistemas bajo un régimen de pilares que extraerá lo mejor de ambos. Sin la eliminación de ninguno. Para Colpensiones la base de cotización será de hasta máximo 4 salarios mínimos que va directo a pagar las pensiones futuras. Quien pase de este aporte, podrá seguir eligiendo un fondo privado de cotización. Junto a ello, los regímenes dejarían de tener déficit y los 18 billones que paga el Estado pasarían a invertirse en madres cabeza de familia.

En paralelo, Rodolfo Hernández plantea un cambio en el sistema de beneficios del sistema pensional. Una reforma a Colpensiones para que pueda tener captación de ahorros y pueda competir con los fondos privados a la hora de generar inversiones. También, el candidato propone pensión a todos los adultos mayores con una renta básica, aún si no cumplen con los requisitos del sistema. Finalmente, la devolución de saldos pequeños de los BEPS.

EMPLEO:



Por el lado de Gustavo Petro, el eje central de su propuesta en materia laboral es su plan de “Empleo Garantizado”. En esta, el Estado actúa como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes no encuentren trabajo en el sector privado. Asimismo, el Estado deberá contratar obras de impacto local, contabilizar en las cuentas nacionales el trabajo de cuidado, fomentar la inclusión femenina y promover el empleo juvenil, incluyendo las prácticas y el servicio social como experiencia profesional.

Del otro lado, el candidato Hernández propone generar empleo desde la industria y el agro, entre otros sectores. Además de, incentivar la creación de emprendimientos digitales y apoyar financieramente y en asesorías a emprendedores jóvenes, disminuir las barreras de entrada a los nuevos empresarios, simplificando y reformando la estructura de trámites.



Igualmente, el exalcalde de Bucaramanga plantea crear un programa de vivienda digna, que se ejecutará por “autoconstrucción” de sus beneficiarios, y una política de empleo en la que por lo menos el 50 % de los cargos dentro de la administración pública sea asignado a mujeres con igualdad salarial.

IMPUESTOS:



En materia de impuestos, el aspirante a la Casa de Nariño Gustavo Petro propone un gravamen sobre el patrimonio improductivo y que los dividendos se graven al mismo porcentaje que los salarios. Esto recaudaría dinero para financiar un plan para impulsar el empleo garantizado por el Estado y reducir el déficit fiscal. Dentro del programa del candidato también se plantea una reforma tributaria.

Por otro lado, dentro de su plan de Gobierno, Rodolfo Hernández plantea bajar el IVA al 10 %, una vez se quiten los descuentos que se le hacen a las facturas y que este sea un impuesto al consumo. También, seguir manteniendo los productos de la canasta básica familiar libres del IVA y evaluar ponerle impuestos a otros bienes y servicios que en la actualidad no lo pagan. Eso sí, aunque el IVA se disminuya, si hará que todos paguen el mismo porcentaje y no lo evadan, con el fin de mantener el equilibrio del recaudo.



HIDROCARBUROS:



Con relación a este tema, Gustavo Petro propone frenar el modelo extractivista. Para esto, se buscará prohibir la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, y detener los proyectos piloto de ‘fracking’ y el desarrollo de yacimientos costa afuera.

Adicionalmente, el ex alcalde de Bogotá plantea crear un fondo para la transición energética con recursos no solo de las regalías, sino de aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos.

En paralelo, el candidato Rodolfo Hernández establece en sus propuestas alcanzar un equilibrio en la explotación de petróleo que cuide el medio ambiente, genere desarrollo social, y sirva para planificar una transición hacía la producción de otras formas de energía limpia y mejores prácticas en la explotación de los recursos mineros.



EDUCACIÓN:



Dentro de su programa de Gobierno, Gustavo Petro establece que se trabajará por una educación que llegue a toda Colombia, de la mejor calidad, gratuita y universal, y porque su acceso no dependa de la capacidad de pago o las condiciones que imponga el mercado, con gestión educativa descentralizada, participativa para la calidad, el acceso y la permanencia.



El candidato también propone que la intermediación privada en la educación pública se limitará a los casos en que organizaciones genuinamente sin ánimo de lucro ejerzan un trabajo excepcionalmente necesario. Además, plantea que se modernizarán infraestructura, redes y tecnología con el apoyo de toda la sociedad y modelos de gestión local económicos.

Por el lado de Rodolfo Hernández, el empresario le apuesta a una reforma del sistema de admisión a las universidades públicas, dando como garantía que todo bachiller tenga un cupo asegurado para el primer semestre y, si tiene buen rendimiento, pueda seguir estudiando garantizando una cobertura total en educación superior.



El aspirante presidencial también propone condonar de manera progresiva las deudas de los estudiantes que tengan un crédito educativo con el Icetex. Para esto, los primeros beneficiarios deben cumplir con 3 puntos: ser estudiantes que estén activos en el sistema, que tengan los mejores promedios y que pertenezcan a los estratos 1 y 2.

RELACIÓN CON VENEZUELA:



En este aspecto de política exterior, Petro buscará restablecer las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. De acuerdo con el candidato, el papel de Colombia es lograr la paz en Venezuela.



Por su parte, Hernández también tiene como objetivo reestablecer relaciones con Venezuela y demás países. Según el exalcalde de Bucaramanga, se les dará apertura a todas las relaciones consulares.

