Petro y Fajardo: candidatos responden sobre a apoyos para elecciones

Después de la primera vuelta presidencial, las alianzas políticas se han ido moviendo en apoyo de Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Uno de los pronunciamientos más esperados era el del candidato Sergio Fajardo, quien ocupó el cuarto lugar en la contienda electoral.



En la última semana, Sergio Fajardo junto a miembros de la Coalición Centro Esperanza se reunieron con el ingeniero. En ese momento establecieron que estarían llegando a acuerdos para dar su apoyo. Sin embargo, el exalcalde de Bucaramanga anunció que no haría alianzas con 'el profe'.

A raíz de ello, se estaba a la espera de si Fajardo apoyaría Petro. No obstante, el exalcalde de Medellín le dijo a Blu Radio que no votaría por el líder del Pacto Histórico y que en las próximas horas publicaría un documento dando sus razones.

Fajardo también calificó como 'descortés' al candidato Rodolfo Hernández tras haber finalizado sus conversaciones. 'El profe' negó que haya llegado a las conversaciones con Hernández “exigiendo cosas”, que entendió “que no había ganado” y que “no le pedí nada a nadie, no fui a negociar porque tengo unos votos”.

LA RESPUESTA DE GUSTAVO PETRO

Ante la postura del exalcalde de Medellín, el líder del Pacto Histórico aseguró que si en la segunda vuelta la disputa fuera entre el exgobernador de Antioquia y Rodolfo Hernández "sin dudarlo votaría por Sergio Fajardo".



Para Gustavo Petro “es una decisión autónoma” la de Fajardo sobre no votar por él. No obstante considera que en un escenario político como el actual, “el ego personal no puede estar por encima del bienestar general”.

