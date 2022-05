Petro y Fajardo siguieron debate sobre reforma tributaria, en Twitter

La discusión que sostuvieron Gustavo Petro y Sergio Fajardo, durante el debate definitivo de EL TIEMPO, en alianza con la revista Semana, se trasladó a redes sociales este martes, en donde ambos candidatos volvieron a contratacar sobre la iniciativa y cálculos sus proyectos de reforma tributaria.



En el debate de este lunes, Petro dijo que las “matemáticas” de Fajardo sobre su ajuste fiscal no cuadraban, lo que originó el ‘rifirrafe’.

Una vez finalizado el debate, Fajardo abrió un hilo en Twitter, en el que dijo: “Gustavo Petro son tus matemáticas las que no funcionan. Has sido tú quién ha señalado el costo de varias de las propuestas que citamos ayer (lunes). No más mentiras grandilocuentes. Acá detalle de las cuentas que no te cuadran”.

Solo seis programas de Petro se vuelan el presupuesto en casi 65 billones. Los colombianos no aguantan más promesas vacías. La frustración lleva a la explosión.

En el hilo Fajardo mostró videos del debate de la semana del 14 de marzo, en el que el candidato del Pacto Histórico dijo que el bono pensional de medio salario mínimo para 3 millones de personas costaba 18 billones de pesos.

Agregó que “en el debate de semana del 14 de marzo, tú mismo propusiste un subsidio de medio millón de pesos para 5,8 millones madres cabezas de hogar, que costaría 33 billones de pesos”.

“En el minuto 23 de este video advertiste que la propuesta de 10.000 médicos costaba 5 billones de pesos”, continúo Fajardo, quien calculó que los costos de las propuestas de campaña de Petro suman 129,5 billones de pesos, es decir, 64,5 billones de pesos por encima del presupuesto de 65 billones de pesos.

“Solo seis programas de Petro se vuelan el presupuesto en casi $65 billones. Los colombianos no aguantan más promesas vacías. La frustración lleva a la explosión”, manifestó Fajardo.

PETRO RESPONDIÓ

Frente a estos trinos, Gustavo Petro respondió: “Sergio tu propuesta sobre pensiones es igual a la mía, agradezco que la hayas recogido, y por ello sabrías que los 18 billones para pagarle un bono de 500.000 pesos mensuales a tres millones de adultos mayores sin pensión, no es nuevo gasto, sino liberación de gasto del estado”.

Sergio tu propuesta sobre pensiones es igual a la mia, agradezco que la hayas recogido, y por ello sabrías que los 18 billones para pagarle un bono de 500.000 pesos mensuales a tres millones de adultos mayores sin pensión, no es nuevo gasto, sino liberación de gasto del estado.

El candidato del Pacto Histórico dijo, además, que el costo del modelo de salud preventiva en 5 billones anuales, ya está incluido en los actuales flujos de financiación de la salud, y por lo tanto no representa nuevo gasto, es decir no entran en esas cuentas.

Finalmente dijo que el gasto nuevo de su programa es de 19,5 billones, mientras que la reforma tributaria que propone es de 50 billones, de la cual la mitad debe ir a disminuir el déficit fiscal.

