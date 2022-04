Candidatos reaccionan a pleito entre Colombia y Nicaragua

En las últimas horas, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo, en el que aseguró que Colombia ha violado "la soberanía y la jurisdicción" de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE). Esto al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses.



(Lea: Sanear el déficit habitacional, la propuesta de los candidatos).

En consecuencia, la Corte ordenó "cesar de forma inmediata” su conducta. Por su parte, Colombia respondió con satisfacción "porque la Corte le dio la razón en uno de los argumentos más importantes de toda la controversia: en primer lugar, la Corte no dijo que Colombia haya incumplido el fallo del 2012, y esto es crucial”, mencionó Gustavo Arrieta, agente colombiano ante la entidad.

Ante esta decisión, varios políticos han manifestado su opinión al respecto. Uno de ellos, el candidato presidencial Gustavo Petro, quien aseguró que "recuperar los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés, que siempre los tuvieron, hoy pasa por un acuerdo bilateral con Nicaragua", en alusión al llamado a negociar que el Tribunal hizo a ambos países.

A través de su cuenta de Twitter escribió: "La estrategia jurídica de Bogotá se hizo desde las oficinas bogotanas y no tuvo en cuenta el interés de la comunidad raizal de San Andrés. Por eso perdimos".

La Corte de la Haya prohibe la actividad pesquera de los raizales en el mar que ya fue excluido de nuestra Nación. Y nos prohibe toda actividad como país en ese mar que era nuestro.



El uribismo le hizo perder soberanía a Colombia. https://t.co/eYJIu5kRnf — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2022

A su vez, Sergio Fajardo, a través de un comunicado, aseguró que lamentaba el desconocimiento de los habitantes del archipiélago y sus derechos de pesca. "Es una región donde la comunidad raizal e isleña depende de la pesca", dijo.

Sobre la sentencia de La Haya, son asuntos de soberanía y al gobierno le corresponde cumplir normas constitucionales y legales de Colombia, proteger nuestros derechos y los de la población raizal e isleña del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. pic.twitter.com/F4eN1pjZKV — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 21, 2022

Por su parte, Federico Gutiérrez aseguró que no negociará los limites fronterizos con Nicaragua, a quien consideró una dictadura. Además, dijo que buscará defender a las comunidades raizales.



(Además: Menos Petro, candidatos piden seguir con la operación petrolera).

Colombia no puede ceder un milímetro de territorio. Nuestro objetivo será la defensa territorial de Colombia y las comunidades Raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vamos a proteger a Colombia, vamos a proteger nuestra gente☝🏻🇨🇴🇨🇴. #FicoPresidente pic.twitter.com/KL3fgRTVn6 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 21, 2022

A su vez, se pronunciaron otros políticos colombianos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien compartió un video con sus comentarios sobre el fallo. "La sentencia no habla de incumplimiento de Colombia, no afecta a la zona contigua, sin embargo, limita la extensión. No se debe permitir que esa zona contigua colombiana coincida con la supuesta zona exclusiva de Nicaragua", mencionó.

Nueva sentencia de la Corte de La Haya, comentarios preliminaries pic.twitter.com/sbmERCZlWk — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 21, 2022

Por otra parte, Ernesto Samper, le dijo a 'Caracol Radio': "Nos hubiésemos podido poner de acuerdo con el fallo y con la decisión en la parte raizal que es quienes realmente resultan más afectados".

El senador Iván Cepeda, así mismo, calificó el tema como una derrota y criticó la labor de los diplomáticos colombianos.



"Quien paga los efectos de esta desastrosa política internacional es la población de San Andrés", escribió.

La nueva derrota de Colombia en el litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, es el resultado de un mediocre servicio diplomático y una desatinada defensa judicial. Quien paga los efectos de esta desastrosa política internacional es la población de San Andrés. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 21, 2022

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del gobierno de Juan Manuel Santos y ahora vinculado a la campaña de Sergio Fajardo, escribió: "Nos fue mal y el gobierno del presidente Duque no convoca la comisión asesora de relaciones exteriores. Unidos debemos defender los derechos de la población raizal".



(Además: Qué gana y qué pierde Colombia tras el fallo de La Haya).

Para entender el fallo de hoy en La Haya recomiendo leer el hilo de @Lauraggils . Nos fue mal y el gobierno del presidente @IvanDuque no convoca la comisión asesora de relaciones exteriores.Unidos debemos defender los derechos de la población raizal. — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) April 21, 2022

PORTAFOLIO