Presos y otras personas que no podrán votar en las elecciones 2022

El próximo domingo 29 de mayo será la primera vuelta de la contienda electoral para elegir Presidente de la República. Como cada año, la Registraduría Nacional reporta un censo electoral que incluye a las personas habilitadas para votar.



Generalmente, personas de 18 años o más con cédula de ciudadanía. Sin embargo, existen algunos ciudadanos que, por ley, no pueden ejercer este derecho ya que han tenido perdida de sus derechos políticos.

En principio, están los presos y las personas que renuncian a su nacionalidad colombiana. A su vez, miembros de la fuerza pública en calidad de personal uniformado no pueden participar en los sufragios ni los ciudadanos fallecidos.



De acuerdo con el artículo 219 de la constitución los militares no tienen acción deliberativa, "no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Asimismo, las personas privadas de su libertad en centros carcelarios no pueden ejercer su derecho al voto. Esto implica todos los condenados y que pagan su pena en una cárcel o con el beneficio de casa por cárcel. No obstante, si está privado de la libertad como sindicado de cometer un delito pero no ha sido condenado, sí puede ejercer el voto.



La actualización permanente del censo electoral se realiza a partir de la depuración del Archivo Nacional de Identificación que tiene los datos de los colombianos cedulados desde 1952.

