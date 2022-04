Generación de empleo: lo que proponen los candidatos a la Presidencia

La generación de empleo no es solo una de las preocupaciones más fuertes que tiene actualmente Colombia, sino también uno de los pilares de todas las campañas de los candidatos a la Presidencia para 2022-2026.



Ya sea el Estado o la empresa privada el eje de las propuestas, un punto en el que coincide la mayoría de los aspirantes a la Casa de Nariño, es poner a las mujeres y los jóvenes, los grupos más afectados por la pandemia en materia laboral, en el centro de su estrategia.



LAS COALICIONES



La base de la estrategia del candidato del Pacto Histórico en materia laboral, por ejemplo, es la ‘Política de Empleo Garantizado’. Gustavo Petro propone en su programa de gobierno que esta sea la "base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral”.



La propuesta central es que el Estado actúe como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentren como hacerlo en el sector privado. Petro apuesta por crear un programa que proporcionaría empleo con un salario básico para quienes no encuentren trabajo. “No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado”, aclara el plan programático del candidato.



También propone que el Estado contrate obras de impacto local; contabilizar en las cuentas nacionales el trabajo de cuidado y fomentar la inclusión femenina en programas de empleo público, así como la promoción del empleo juvenil, incluyendo las prácticas y el servicio social como experiencia profesional.

Los candidatos apuntan a crear empleo para jóvenes. iStock

Del otro lado, en la Coalición Equipo Por Colombia, el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, apuesta por el sector privado como motor del empleo, con más facilidades a las empresas e incentivos para la formalización, con un énfasis especial en la contratación de mujeres y jóvenes. Gutiérrez proyecta que para 2026 reducir la tasa de desempleo a 9%.



“Vamos a impulsar un crecimiento para el país superior al 5% para los próximos 4 años, para poder generar más de un millón de oportunidades de empleo anuales y bajar el desempleo a un solo dígito”, dice.



En total, su apuesta asciende a crear 1,2 millones de puestos de trabajos nuevos, en los que 400.000 serían en el turismo. Otros 200.000 empleos anuales vendrían de un programa de apoyo a emprendimientos con el Fondo Emprender y el Sena para crear 10.000 nuevas empresas.



La tercera coalición, Centro Esperanza, tiene como candidato a Sergio Fajardo, quien apuesta a generar 1,5 millones de puestos de trabajo, dando importancia al agro, industria, turismo y servicios de alta tecnología.



Para mejorar la capacidad de empleo de jóvenes y mujeres, propone aumentar la cobertura de los programas del Sena en 150.000 aprendices durante los próximos cuatro años e impulsar el Marco Nacional de Cualificaciones para la formación técnica. Además, mejorar la calidad del empleo de las cuidadoras.



“Las políticas de empleo no pueden estar únicamente en manos del gobierno central. Los actores locales son esenciales para que el capital humano sea pertinente para las apuestas de desarrollo productivo del país. Trabajaremos con varios actores: el Sena, las universidades, las Cámaras de Comercio y las Cajas de Compensación”, detalla el candidato en su propuesta.



Con el desarrollo de 4.000 proyectos públicos, cada uno con un presupuesto de $2.000 millones, espera crear 440.000 nuevos empleos durante el periodo de gobierno, 330.000 en las ciudades y 110.000 en áreas rurales.



LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES



Rodolfo Hernández, quien avanza en la contienda por medio del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, propone generar empleo desde varios frentes, con la industria y el agro en el centro.



“Es necesario implementar una política de empleo activa, que permita la formalización y la competitividad del mercado laboral, al tiempo que estimular nuevos emprendimientos”, explica.

Las mujeres, población primordial en las propuestas de empleo de los candidatos. iStock

Hernández reconoce la importancia de las startups y propone incentivar la creación de emprendimientos digitales y apoyar financieramente y en asesorías a emprendedores jóvenes, disminuir las barreras de entrada a los nuevos empresarios, simplificando y reformando la estructura de trámites.



Otra de sus apuestas es un gran programa de vivienda digna, que se ejecutará por “autoconstrucción” de sus beneficiarios, una política de empleo en la que por lo menos el 50 % de los cargos de todo orden dentro de la administración pública sea asignado a mujeres con igualdad salarial.



Ingrid Betancourt, candidata por el partido Verde Oxígeno, propone un plan de choque para la creación de empleos de mujeres y jóvenes. “Vamos a subsidiar las tasas de crédito para financiar sus emprendimientos, con programas de formación cortos coordinados con el sector privado para que jóvenes y mujeres encuentren trabajo rápidamente, y vamos a construir un Sistema Integral del Cuidado para liberar a las mujeres de la economía del cuidado”, dice la candidata, quien propone una revisión a fondo de las normas del mercado laboral.



John Milton Rodríguez, candidato por Colombia Justa Libres tiene como meta “la recuperación de 2 millones de empleos nuevos e informales garantizando acceso a seguridad social”. Su propuesta se enmarca en una gran alianza por la formalización, otorgando registros mercantiles gratuitos, capacitación, acompañamiento y capital semilla a los emprendimientos.



Quiere quintuplicar los recursos del Fondo Emprender y continuar con los beneficios para la contratación juvenil a las empresas.



El exgobernador de Antioquia y candidato por el movimiento ciudadano ‘Colombia piensa en grande’, Luis Pérez, también coloca el empleo como su eje central, y su meta asciende a los 5 millones de puestos de trabajo. De estos, propone que 3 millones resulten de “la revolución del cannabis”, una industria a la que quiere apostar para la exportación de la flor, aceite y productos farmacéuticos.



Otro millón de empleos vendría de la financiación a partir de un ‘neobanco’ con un capital de $1 billón, que financiaría, sin fiador, ideas productivas, especialmente de jóvenes y mujeres, y además Pérez busca generar 650.000 puestos de trabajo con infraestructura en vías terciarias.



Enrique Gómez, candidato por Salvación Nacional, destaca para transformar el perfil del empleo la propuesta de otorgar beneficios como créditos de fomento a las nuevas empresas y una exención de renta y beneficios adicionales a quienes emplean a jóvenes y personas con discapacidad.



Gómez también ha mencionado en diferentes medios nacionales que se requiere reducir los costos de la nómina y flexibilizar los contratos de trabajo para impulsar la formalidad en Colombia.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio

Twitter: @LauraB_Elejalde