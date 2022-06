Pros y contras de propuestas en impuestos de Petro y Hernández

Dentro de las propuestas de los candidatos a la Presidencia, Gustavo Petro, por la Coalición del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, el tema de impuestos es un asunto que causa suspicacia entre los expertos.



(Nueva encuesta de intención de voto: Rodolfo, 46,4 %; Petro, 43,3 %).

Ya sea por la intención de recaudar alrededor de $50 billones en una tributaria, como es el caso de Petro, o de bajar el IVA al 10%, como propone Hernández, son varias las propuestas que están bajo la lupa de los analistas, y que despiertan más dudas que certezas.



GUSTAVO PETRO



Dentro del programa del candidato este propone una reforma tributaria de alrededor de $50 billones. En algunas declaraciones Petro ha mencionado que su reforma estaría concentrada en las 4.000 personas naturales y jurídicas más adineradas del país; que también promovería el desmonte gradual de beneficios tributarios que carecen de justificación económica o social, incorporaría impuestos saludables y que sea obligatorio decretar dividendos, al menos en un porcentaje cercano al 70%.



“Lo que hemos visto hasta ahora en el candidato Petro es una idea de bajar los impuestos a las empresas del 35% al 25% y a las pymes especialmente. Esto en general es sano, en la medida en que Colombia, a raíz de la tributaria del año pasado, alcanzo niveles de impuestos a las personas jurídicas excesivamente altos”, asegura Andrés Langebaek, director de investigaciones económicas de Grupo Bolívar-Davivienda.



Sin embargo, el economista sostiene que “hay una intención de aumentar los impuestos en forma tal vez excesiva porque la idea es recaudar 5 puntos más del PIB, esa propuesta es muy ambiciosa, y puede tener efectos recesivos”.



También reconoce que Petro propone impuestos a la renta para personas naturales más progresivos, y que “eso en principio está bien, pero hay que mirar las magnitudes”.

Desde Corficolombiana, José Ignacio López, director de investigaciones económicas, complementa esta posición, y recalca en que “el programa de Gustavo Petro se ha difundido más”. López asegura que “hay un número de recaudo objetivo que parece inviable, 5,5 puntos del PIB, porque es algo muy superior a cualquier reforma tributaria que se haya hecho o se haya intentado hacer y no es claro con las fuentes de ingreso”.



Leopoldo Fergusson, profesor de la facultad de Economía de la U. de los Andes y director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede), destaca que “hay varias cosas que van en la dirección correcta”, pero dice que “también hay algunas fuentes de preocupación, como la idea de obligar a las empresas a distribuir dividendos”.



(Las empresas que posee el candidato presidencial Rodolfo Hernández).



RODOLFO HERNÁNDEZ



Uno de los pilares del candidato en materia de impuestos es bajar el IVA del 19% al 10% y transformarlo en un impuesto al consumo, y sumado a ello, el candidato propone que se elimine el IVA descontable, el que pueden, valga la redundancia, descontar los productores por la adquisición de bienes y servicios en sus operaciones gravadas.



Jorge Armando Rodríguez, decano de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, apuntó que no ve conveniente la propuesta, pues disminuir la tarifa reduciría el recaudo y terminaría afectando la capacidad del gobierno de financiar la provisión de servicios sociales y otros bienes colectivos. Además, dice, probablemente elevaría el déficit fiscal.



“Transformar el IVA en un impuesto al consumo tampoco sería una buena idea. El IVA es un impuesto menos distorsionante, en la medida en que grava solo el valor agregado, a diferencia del impuesto al consumo, que grava el valor bruto de los bienes y servicios”, explica el decano.



Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana “no se está hablando realmente de una reducción. Su misma propuesta muestra que cuando se ponen impuestos a cada una de las etapas de producción de un bien, se termina pagando un impuesto al consumo mucho más alto”.



Según Reyes, la medida sí podría ser viable fiscalmente, pero considera que esta generaría precios más altos a los consumidores y desincentivaría la producción de bienes con cadenas complejas de producción, y además, “quitaría uno de los beneficios para controlar la evasión, pues los productores para descontarlo piden factura en todas las etapas del proceso”.



Por otro lado, en la última semana Hernández trinó en su cuenta de Twitter: “voy a eliminar el 4x1.000, una medida que debía ser temporal y ya lleva más de 20 años empobreciendo a los colombianos, sin mostrar ningún resultado”, y esto también generó comentarios.



Esta postura logró favorabilidad entre algunos expertos. López lo calificó como una “buena idea”, pues en últimas este “es una fricción a la formalización de la economía”, posición con la que coincide Langebaek.



Este último destacó también que otra de las propuestas de Hernández, un estatuto tributario territorial, le parece “sensato”, pese a que no se conocen muchos detalles.

Ante la idea de eliminar el 4x1.000, por el contrario, Fergusson, sostiene “no es una distorsión exagerada para los recursos que estamos recogiendo”, pero que tampoco recomendaría aumentarlo.



RESPONSABILIDAD FISCAL



“Sobre todo del lado de ingresos las dos propuestas carecen de detalle”, cuestionó al respecto López. De allí que sean varias las posiciones que hacen un llamado a la responsabilidad fiscal.



El centro de estudios económicos Anif publicó un análisis sobre las propuestas de ambos, y destacó: “es necesario que los candidatos entiendan la situación fiscal en la que estamos y la necesidad de incrementar los ingresos tributarios de manera progresiva durante la próxima década”.



