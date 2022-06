Qué pasa si gana el voto en blanco en segunda vuelta presidencial

El 19 de junio, se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial para el periodo entre el 2022 y el 2026. En el tarjetón, los colombianos no solo pueden elegir entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, los dos candidatos que se encuentran en una reñida contienda según las encuestas, sino también pueden optar por el voto en blanco.



De hecho, es obligatorio incluir las casillas del voto en blanco en los tarjetones de las elecciones, pues son una herramienta para mostrar el disentimiento en los ciudadanos respecto a los proyectos políticos que ahí mismo se están presentando.

Entonces ¿qué ocurriría si gana el voto en blanco en la segunda vuelta del próximo domingo?

En la segunda vuelta presidencial, el voto en blanco no tiene ningún tipo de peso jurídico.

“La doctrina del Consejo Nacional Electoral indica que hay que incluir la casilla del voto en blanco, pero no tienen ningún efecto frente al resultado”, dijo el registrador Alexander Vega. Y agregó que “en caso de que gane el voto blanco no se aplica el resultado y no tiene efecto jurídico”.

De hecho, los votos en blanco tampoco se añaden al candidatos con más votos. En este caso, se cuentan los votos, y se da por ganador de las elecciones al siguiente opcionado que tenga la mayor cantidad de los mismos.

Por lo que, no habrá una tercera vuelta de elecciones presidenciales, según lo estipula la Constitución Política.



Eso sí, cabe señalar que si el voto en blanco gana en la primera vuelta presidencial, se vuelven a repiten las elecciones con nuevos candidatos.

