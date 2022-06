¿Qué proponen Hernández y Petro para generar empleo?

La generación de empleo es una de las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía y es también uno de los ejes de campaña de los dos candidatos a la presidencia, Gustavo Petro, por la Coalición Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Para los expertos, las propuestas que han presentado ambos candidatos están enfocadas en reducir la tasa de desempleo, pero reconocen que falta profundidad en algunas de ellas, y claridad sobre las metas.



LAS PROPUESTAS



Por el lado de Gustavo Petro, el eje central de su propuesta en materia laboral es su plan de “Empleo Garantizado”, en el que el Estado actuaría como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentren como hacerlo en el sector privado.



El candidato apuesta por crear un programa que proporcionaría empleo con un salario básico para quienes no encuentren trabajo. "No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado", aclara el plan programático del candidato.



También propone que el Estado contrate obras de impacto local; que en las cuentas nacionales se contabilice el trabajo de cuidado y se fomente la inclusión femenina en programas de empleo público, así como la promoción del empleo juvenil, incluyendo las prácticas y el servicio social como experiencia profesional.



Del otro lado, el candidato Hernández propone generar empleo desde la industria y el agro, entre otros sectores. En su programa indica que "es necesario implementar una política de empleo activa, que permita la formalización y la competitividad del mercado laboral, al tiempo que estimular nuevos emprendimientos".



Además, el exalcalde de Bucaramanga menciona la importancia de las startups y propone incentivar la creación de emprendimientos digitales y facilitar asesorías y simplificar trámites a emprendedores jóvenes.



Además, otra de sus apuestas es un gran programa de vivienda digna, que se ejecutará por "autoconstrucción" de sus beneficiarios. Y en su programa propone que por lo menos el 50% de los cargos de la administración pública sean asignados a mujeres.

En los últimos días Hernández también habló una jornada laboral de 10 horas y solo media hora de almuerzo, pero aclaró que será para él y su equipo.



LAS OPINIONES



Pese a las propuestas, para los expertos, y diferentes sectores falta profundidad en las estrategias que liderarían el empleo en el país para los próximos cuatro años.

Desde la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), entidad que agremia a las áreas y profesionales de Gestión Humana de del país, se alertó sobre la falta de discusión en temas claves como la actualización de las relaciones laborales a las nuevas realidades del mercado, ajustes de las normativas y generación de empleos formales y de calidad.



Según Acrip, estos temas no figuran ni en la agenda programática, ni en las discusiones de campaña de ninguno de los dos candidatos de segunda vuelta, y que aunque ambos candidatos han mencionado la necesidad de una reforma laboral, ninguno es claro en qué cambios debe contener.



“Vemos con preocupación que en ninguno de los planes de gobierno de los dos candidatos, el tema laboral pareciera tener la prioridad adecuada”, aseguró Gladys Vega, presidenta de Acrip.



Así mismo, Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la U. del Rosario menciona que “los dos candidatos tienen una política de empleabilidad enfocada en la reducción de los indicadores de desempleo, pero ninguno de los dos ha identificado las carencias que tenemos en materia de trabajo decente y de reconocimiento de los derechos en el trabajo”.



Por otra parte, Dewin Pérez, docente de la U. de Cartagena y catedrático de la ESAP, e investigador del Observatorio Laboral de Cartagena reconoce que “la propuesta de empleo de Gustavo Petro es coherente y dialoga con las propuestas en otros frentes como la estructura productiva y el modelo de desarrollo, así como la inclusión social y productiva de los grupos vulnerables. Eso es lo más destacado”.



En cuanto a Hernández menciona que las propuesta en empleo “se leen débiles, aisladas del resto de temas, especialmente en lo que se refiere a lo productivo, se centra en el apoyo a los empresarios y a la creación de empresas, que es su fuerte, pero esas estrategias podrían ser improductivas sin el impulso verdadero a la estructura y dinámica productiva”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO