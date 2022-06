Qué viene para la relación Colombia - Venezuela tras triunfo de Petro

El presidente electo Gustavo Petro anunció ayer en su cuenta de Twitter que conversó con el gobierno de Venezuela para reabrir la frontera con el vecino país, en la que sería una de las primeras decisiones en materia de política exterior que aplicaría desde el 7 de agosto.



(¿Cuándo se reabrirá la frontera? Petro ya habló con Venezuela).

“Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.



Más tarde, el propio Nicolás Maduro entregó más detalles sobre la charla. “Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos”, escribió el gobernante en su cuenta de esta red social.



(Wingo pide autorización a la Aerocivil para llegar a Cuba y Venezuela).



Tanto Petro como el excandidato Rodolfo Hernández, protagonistas de la segunda vuelta electoral celebrada el domingo, habían prometido restablecer las relaciones con el vecino país, suspendidas desde el 23 de febrero de 2019 por Nicolás Maduro, cuando el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Colombia, intentó ingresar ayuda humanitaria por la frontera.



Luego de conocerse la victoria electoral del líder del Pacto Histórico, el Gobierno venezolano le había pedido al presidente electo restablecer las relaciones diplomáticas.



“El Gobierno Bolivariano de Venezuela expresa la más firme voluntad de trabajar en la construcción de una renovada etapa de relaciones integrales por el bien común de la nación que compartimos amparadas en dos repúblicas soberanas, cuyos destinos no podrán ser jamás la indiferencia, sino la solidaridad, la cooperación y la paz de pueblos hermanos”, señala la comunicación oficial que recoge el diario El Tiempo.



A este pronunciamiento oficial se le sumaron los reconocimientos particulares que realizaron el propio Nicolás Maduro; Diosdado Cabello, el número dos del chavismo; Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira y otras figuras del movimiento.



LA FRONTERA



Es importante resaltar que el tránsito habitual de mercancía ya estaba restringido desde el 2015 por órdenes de Maduro, situación que posteriormente se agravó por el mencionado intento de ingreso de ayuda humanitaria en 2019, por el que se colocaron contenedores vacíos que impedían el paso desde el lado venezolano.



Posteriormente, en 2020 Colombia cerraría los siete pasos fronterizos entre ambos países por la llegada de la pandemia de la covid-19, sin embargo, esta medida quedó revertida desde junio del 2021.



En la actualidad, este paso peatonal es lo único que está habilitado en la frontera que divide al departamento de Norte de Santander con el estado Táchira, la de mayor importancia y por la que se está abogando.



Desde el lado venezolano la circulación se habilitó desde el pasado octubre cuando la Administración Maduro anunció la “reapertura comercial” con el vecino país.



A partir de ese entonces, las autoridades venezolanas levantaron los contenedores que impedían el paso vehicular por los puentes binacionales. Sin embargo, desde el lado colombiano no se anunció alguna medida para restaurar los vínculos comerciales formales.



De acuerdo con información de Migración Colombia, el paso ciudadano también es el único servicio disponible en los cruces fronterizos ubicados en el departamento de Arauca que limita con el estado Apure; y en Vichada y Guainía que también limitan con la entidad administrativa mencionada y también con el estado Amazonas.



El único paso fronterizo que está funcionando para el intercambio de mercancía y la circulación de la ciudadanía es aquel comprendido entre el departamento de La Guajira y el estado Zulia.



Desde el lado colombiano el horario de circulación comprende las 24 horas, mientras que, en promedio, las autoridades venezolanas otorgan un horario entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m.



Por la cercanía fronteriza, entre otras razones, Colombia es el país de la región con mayor acogida de migrantes venezolanos por la crisis en el vecino país. Según el último balance de Migración Colombia, 1.800.000 migrantes se encontraban en el país para agosto del 2021.



El Gobierno de Iván Duque lanzó la política de Permisos de Protección Temporal (PPT) que le otorga a los migrantes, por 10 años, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, financiero, entre otros. Hasta la fecha van más de 1.000.000 de estos permisos entregados.



LA EXPECTATIVA



Diversas instituciones económicas binacionales han manifestado que la reapertura formal de la frontera entre Norte de Santander y Táchira podría llevar el comercio entre ambos países a US$1.200 millones para finales de este año, además de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de frontera.



Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, principal organización privada venezolana, dijo a Portafolio que este era un tema con “mucha expectativa positiva” desde Caracas y desde la zona de frontera por la complementariedad de sus estructuras económicas.



Fernández espera que, al profundizar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, también lo hagan las comerciales, toda vez también impulsada por la nueva visión económica que tiene Miraflores. “Ojalá volvamos al tema de acuerdos comerciales generales, un regreso a la CAN o un pacto comercial bilateral, que de mayor profundidad y mejor estructura al intercambio entre ambos países”, dijo.



Por otro lado, Francisco Pabón, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, señaló que el anuncio de la reapertura “genera una gran expectativa a nivel regional porque indudablemente puede impactar positivamente a diferentes sectores económicos y comerciales de la ciudad”.



PORTAFOLIO