Los candidatos que más han invertido en anuncios en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una vitrina muy importante para quienes quieran impulsar una marca o posicionar una estrategia.

(Perfiles: ¿quiénes son los candidatos a presidencia y vicepresidencia?).

Conscientes de este fenómeno, las campañas de los candidatos a la Presidencia han encontrado en ellas una herramienta eficaz para llevar su mensaje a los usuarios de manera rápida y clara, razón por la cual algunos de ellos han hecho grandes inversiones para ser mencionados allí y lograr un mayor alcance de usuarios.

De acuerdo con la Biblioteca de anuncios de Meta, los candidatos que más han invertido en la categoría de “anuncios activos e inactivos sobre temas sociales, elecciones y política”, son Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

Según esta herramienta, que reporta las inversiones en anuncios de Facebook e Instagram, ‘Fico’ Gutiérrez, de Equipo por Colombia, gastó entre el 16 y el 22 de abril pasado $123.846.694.

(Lo que opinan candidatos sobre inversión de los fondos de pensión).

Además, entre el 4 de agosto de 2020 y hasta el pasado 22 de abril, el exalcalde de Medellín invirtió $733.280.171.

Por su parte, Gustavo Petro destinó $31.738.866 en anuncios en Facebook e Instagram entre el 16 y 22 de abril de 2022. El candidato por el Pacto Histórico suma inversiones en estas redes sociales por $268.540.182 desde el 4 de agosto de 2020.

Sergio Fajardo, quien aspira a la Presidencia de la República por el Centro Esperanza, invirtió en menciones de las plataformas de Meta $4.123.080 entre el 16 y el 22 de abril pasado. Desde el 2020, Fajardo ha gastado $109.764.587.

Quien no ha hecho inversiones en estas redes sociales las últimas semanas es el ingeniero Rodolfo Hernández. No obstante, entre agosto de 2020 hasta ahora ha gastado $56.943.693 en menciones pagas.

(Así quedó el tarjetón para las elecciones presidenciales).

De acuerdo con la Biblioteca de anuncios de Meta, Luis Pérez, ex alcalde de Medellín, reporta inversiones en Facebook e Instagram por $1.256.411.

Los demás candidatos, Ingrid Betacourt, Jhon Milton Rodríguez y Enrique Gómez no registran inversiones, ya sea porque no tienen cuenta de Facebook e Instagram o no han pagado por anuncios en estas redes sociales.

PORTAFOLIO