Reducción del Estado, el eje económico de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, oriundo de Santander, resultó el segundo vencedor en la contienda electoral del domingo y se enfrentará en segunda vuelta con el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, para definir quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño desde agosto.



Hernández, junto a su fórmula presidencial Marelen Castillo, obtuvieron, de acuerdo al boletín 68, 5.953.209 votos, lo que representó un 28,15% del total de la primera vuelta, superando a otros candidatos como Federico Gutiérrez, favorito para la segunda casilla, que obtuvo 5.058.010 de votos (23,91%) y al representante del Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien consiguió 888.585, es decir, el 4,20% de los apoyos.



Una vez definidos los dos contendores de la segunda vuelta, que se celebra el 19 de junio, Portafolio hace un repaso por la visión económica de Rodolfo Hernández sobre el país, donde resaltan la lucha contra la corrupción, su bandera, un estatuto tributario territorial; el reestablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela y una renta básica de $1 millón para combatir la pobreza.



Las propuestas



Rodolfo Hernández, el candidato ‘atrapalotodo’, posee un programa de gobierno que, si bien recoge el descontento de la población colombiana con los partidos tradicionales, escasea en detalles específicos sobre cómo los financiaría.



La bandera de este ingeniero y empresario de la construcción es la lucha contra la corrupción.



“Con los corruptos, cero impunidad. Los recusos públicos son sagrados”, señala la introducción de su plan de Gobierno.



Así, propone lanzar una reforma burocrática para eliminar cargos “que no sirven” y destinar esos recursos al gasto social.



También creará un instituto virtual anticorrupción que “le devuelva a los colombianos el dinero robado”. Para ello recompensará las denuncias ciudadanas hasta con el 20% de lo recuperado.



En otras ocasiones, Rodolfo Hernández ha declarado que, en caso de ser electo, “sacará a los funcionarios vagos” de la Administración.



En otras ocasiones, el aspirante presidencial fue enfático en criticar los actuales niveles de gasto de la Presidencia de la República, al rededor de $4.350 millones diarios, algo que prometió acabar en su gobierno.



En cuanto a la actividad petrolera, la punta de ancla de Colombia, Rodolfo Hernández se inclina a dar el visto bueno para más exploraciones, caso contrario de su rival político en la segunda vuelta Gustavo Petro.



“Promover cambios proyectados a 2030 para alcanzar un autoabastecimiento energético, incrementando el nivel de reservas de petróleo y gas, mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones”, reseña el plan del Gobierno.



En este mismo sentido, Hernández señala que se debe se deben “invertir esfuerzos para la producción de energías alternativas ante la inminencia de la falta de petróleo y gas en la próxima década”. Aunque en su momento el candidato había negado que apoyaría al fracking, posteriormente en una entrevista para El Tiempo reconoció que haría un piloto.



Siguiendo con las propuestas del sector, también destacan una reforma al Sistema General de Regalías para “que las regiones reciban más recursos”; ampliar el proceso de electrificación rural y gasificación masiva y desarrollar un sistema de transporte y distribución de combustible.



Frente a la generación de empleo, una de las problemáticas más urgentes del país, Hernández no se compromete con ningún número en específico, pero sí apunta en su propuesta a que “es necesario implementar una política de empleo activa, que permita la formalización y la competitividad del mercado laboral”.



En ese sentido, Hernández propone incentivar la creación de emprendimientos digitales y brindar asesorías a “los jóvenes que busquen tener su empresa antes que su primer empleo”. También reformulará los procesos de entrada para que la formalización de nuevos empresarios y ampliaría los esquemas de financiación a las pymes, y a los emprendimientos en sus fases tempranas.



Asimismo, buscará admitir a los trabajadores independientes acceder a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).



En cuanto al comercio, Rodolfo Hernández es una de las voces que plantea una revisión y un cambio de los tratados de libre comercio que actualmente sostiene Colombia.

“Los TLC tienen salvaguardia y es que cuando hay suficiente producción nacional, no se debe importar”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.



El ingeniero de profesión, crítico del rompimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, aseguró que las reestablecerá en su primer día de Gobierno, porque con esta normalización “se incrementará el turismo y las exportaciones” hacia el país vecino, un socio natural.



