Qué propuestas de Hernández no son viables, según expertos

A solo unos cuantos días de la contienda electoral para elegir al sucesor del presidente Iván Duque, son varias las propuestas económicas que siguen en el debate público por su viabilidad, efectividad o posible impacto.



En el caso del candidato Rodolfo Hernández son varios los postulados que le han sido cuestionados al ingeniero. Expertos hablaron con Portafolio sobre sus propuestas más controversiales en el campo económico.



Transformar el IVA

El candidato ha planteado transformar el IVA del 19 % al 10 %: "Al IVA lo voy a transformar en un impuesto al consumo, con el fin de revivir al sector productivo", escribió en su Twitter y adjuntó en su programa de Gobierno.



Para Jorge Restrepo, economista y profesor de la Universidad Javeriana, es una propuesta inviable porque significa un aumento descomunal de la carga tributaria. “Probablemente genere una recesión, aumente la evasión del impuesto y conduzca a un desajuste fiscal que colapsaría el recaudo”, puntualiza.



El experto asegura que un aumento de la carga fiscal tan alto, llevaría a que el incentivo para la evasión del impuesto termine reduciendo el recaudo actual.



Por otro lado, Francisco Azuero, economista y profesor en la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, transformar el IVA en un impuesto al consumo implicaría que este se pagará en todas las etapas de la cadena de valor de un producto. “Entre más cadenas tenga, el impuesto se va acumulando formando una cascada tributaria”, dice.



Al final se le cobraría al consumidor un impuesto mayor al que ya estaba del 19%, de acuerdo con Azuero. “Es una propuesta inconveniente que terminaría perjudicando a los exportadores colombianos y a los productores nacionales”, puntualiza.

Eliminación del impuesto 4x1.000

Hernández ha asegurado que en caso de ser presidente va a eliminar el 4x1.000, "una medida que debía ser temporal y ya lleva más de 20 años empobreciendo a los colombianos, sin mostrar ningún resultado".



Este Gravamen de Movimientos Financieros descuenta 4 pesos por cada mil pesos de una transacción -retiros, pagos, traslados, etc- realizada en cuentas corrientes o de ahorros. Dicho impuesto se instauró en la crisis económica de 1998 en Colombia.



Para Restrepo eliminarlo tiene un impacto muy positivo porque reduce los costos de utilizar el sistema financiero. “Contribuye a la formalización, reduce el costo del crédito, aumenta la bancarización, facilita las transacciones y evita la evasión de impuestos”, asegura. Es una propuesta viable y es posible en términos fiscales.



En contraste, Azuero identifica que han sido varios los candidatos que han propuesto la eliminación de este impuesto que en un principio era temporal. Respecto a la propuesta de Hernández, explica que es necesario que el candidato aclare con qué impuesto lo va a reemplazar o el gasto que va a eliminar para compensar dicha disminución.

Unificar los subsidios

Rodolfo Hernández ha planteado que en su gobierno unificaría más de 20 subsidios dirigidos a los más pobres y los uniría en una 'Renta Básica' "que llegue directo a las familias, eliminando todos esos procesos y burocracias que se prestan a la corrupción y el clientelismo".



Restrepo destaca que esto sería eliminar el enfoque diferencial, en particular de jóvenes y poblaciones específicas como los adultos mayores. “Es una unificación que no tiene en cuenta que hay diversidad de estructuras familiares”, dice.



Asimismo, destaca que podría resultar costando mucho más porque se dejaría de recurrir a las diferentes empresas encargadas de la dispersión de los recursos a un bajo costo, “termina creando un monopolio en el Banco Agrario que resulta mucho más costoso”, afirma el economista.



Junto a ello, implicaría la reducción de la cobertura porque el Banco Agrario, que gestionaría estos recursos según Hernández, “no tendría la capacidad de pagar en todos los sitios”.



También excluye todos los sistemas de pago de bajo valor, como Daviplata, Nequi, Bancolombia a la mano y otros. “Lo que terminaría es aumentando el costo de dispersar esos recursos”, dice. Finalmente, Restrepo destaca que esta medida no considera las condiciones de quienes lo reciben. “Le puede dar más dinero a quien no lo necesita y menos dinero a quién sí lo necesita”, explica.



Por otro lado, el profesor Francisco Azuero expone que unificar el subsidio es una buena idea si se garantiza que llegará directamente a las personas más pobres. Sin embargo, para ello se requiere identificar quiénes son. “Es una propuesta positiva, pero requiere un esfuerzo técnico importantísimo para poder identificar a los más pobres”, asegura.

Condonar la deuda del Icetex

Hernández ha planteado que “se sacará la plata que se ahorre de todos los gastos innecesarios en los que han incurrido gobiernos anteriores para pagar la deuda del Icetex de los muchachos”.



Para Restrepo esto causaría una desfinanciación de los recursos del Icetex y reduce la capacidad para poder entregar más créditos educativos a quienes lo necesitan. “Puede llegar a darle un subsidio a quien no lo necesita”, dice el experto. Asimismo, puede llegar a reducir la cantidad de recursos disponibles para dar nuevos créditos.



Rompe con la focalización de los beneficios, según Restrepo.



Según Azuero, la gran mayoría de los créditos del Icetex las personas los pagan. “Es un instrumento muy útil para permitir el acceso de los estudiantes a la educación superior y quienes decidan estudiar afuera”, dice.



Por ello, considera que esto implicaría desaparecer el patrimonio de dicha entidad. Lo cual sería causal de liquidación. Concuerda en que se reducirían las posibilidad de prestarle a más personas para sus estudios.

Reducir gastos del Estado

Hernández ha adquirido como bandera política su intento por reducir los gastos del Estado. Ha hablado de cerrar consulados o reducir ciertos beneficios de los funcionarios públicos. No obstante, expertos aseguran que estas reducciones no serían representativas en términos de aportes.



“La idea de reducir el Estado pensando que con eso se ahorran gastos, es una mala idea. El Estado produce servicios que son esenciales no solo para los ciudadanos, también para la economía”, asegura Restrepo.





