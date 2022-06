Rodolfo Hernández denuncia presuntas amenazas contra su vida

El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández afirmó este jueves en Miami respecto a las relaciones que Colombia tendrá con EE.UU. si llega a la Presidencia que "lo que funciona no se toca, aunque se puede mejorar" y reveló que le han advertido que quieren atentar contra su vida.



(Lea: ¿Qué proponen Hernández y Petro para generar empleo?).

En una rueda de prensa en un hotel de Miami, el mismo donde va a tener lugar todas las actividades de su visita a la ciudad, Hernández empezó diciendo que ha recibido la "precaución" de que lo quieren matar y que por eso va a abstenerse de participar en actos masivos en el tramo final de la campaña.



"No a plomo, sino a cuchillo", dijo para mencionar lo difícil que es evitar que alguien en una multitud de 500 personas o más lo apuñale. El candidato que quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y deberá enfrentarse al izquierdista Gustavo Petro en una segunda ronda el próximo 19 de junio hizo estas afirmaciones en un tono normal y las acompañó de una muestra de su característico sentido del humor para quitar drama.



"Yo soy tan 'salao' que no me muero y quedo en silla de ruedas", dijo tras revelar las advertencias de atentado, lo que hizo reír a los numerosos periodistas y otras personas presentes. En la sala había personal de seguridad y también algunos agentes de la Policía de Miami.



El objetivo de su visita a Miami es "estrechar lazos" con la comunidad colombiana en el sur de Florida, según sus propias palabras, y también ver cómo se pueden dinamizar el comercio entre Colombia y el estado de Florida, que tiene un volumen de 7.000 millones de dólares.



En el Consulado General de Colombia en Miami están inscritos como electores unos 100.000 colombianos, de los cuales votaron un 60 % en la primera vuelta (29 de mayo). Un 80 % dio su voto a Federico "Fico" Gutiérrez, ex alcalde de Medellín; un 15 % a Hernández y un 12 % a Petro, según informaron a Efe fuentes consulares.



(Además: Rodolfo Hernández anunció quién sería su Ministro de Hacienda).



A mediodía Hernández almorzará con representantes de las cámaras de comercio en Miami, directivos del aeropuerto, puertos de Florida y de zonas francas, y más tarde tendrá un encuentro con las comunidad colombiana.



EFE