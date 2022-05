Rodolfo Hernández donaría su sueldo si llega a ser presidente

El candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que donaría su salario en caso de llegar a la Presidencia, así como lo hizo cuando fue alcalde de Bucaramanga en 2015.



Actualmente, quien ocupa el cargo de presidente de Colombia tiene un sueldo de 34,3 millones de pesos. Hernández, a través de sus redes sociales, dijo: “Yo no soy un candidato que se inventa propuestas, los hechos hablan por mí. Yo también supe que es la pobreza”.

En este sentido, aseguró que como alcalde de Bucaramanga donó su sueldo y un poco más para ayudar a jóvenes que no podían acceder a educación. En ese momento, entregó más de mil millones de pesos.

Los recursos fueron destinados a estudiantes de universidades públicas, sisbenizados en el nivel 1 y 2, los cuales fueron denominados ‘Los pilos del Alcalde’.

Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé, pero hay 22 millones de colombianos pobres que sí la necesitan 🇨🇴🫶🏻.#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/Zm25ndF3Dx — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 18, 2022

A su vez, Hernández aclaró que en el país hay 22 millones de personas pobres, "mientras los politiqueros corruptos se roban el dinero de todos nosotros”. Finalmente, aseguró que el dinero de su sueldo estaría destinado a los más vulnerables.

“Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados. Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé. Lo que quiero es devolverles a los colombianos un poco de lo que me han dado”, puntualizó.



En el video también afirmó “necesito que su vida y la de su familia mejore. No

quiero morirme sin ver que Colombia cambie” e invitó a los colombianos a votar

por él para la Presidencia de la República el próximo 29 de mayo.

