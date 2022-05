¿Apoyará Fajardo a Rodolfo? Ya hablaron y esto fue lo que se dijeron

Colombia tendrá que decidir entre Gustavo Petro (8'526.787 votos) y Rodolfo Hernández (5'952.968 votos) a su próximo Presidente de la República, para el periodo 2022-2026.

Ambos fueron los candidatos más votados en la primera vuelta de este domingo 29 de mayo, con más del 99 % de las mesas informadas, y se verán las caras en segunda, el próximo 19 de junio.

Una vez se conocieron los resultados, los candidatos que se quedaron en primera empezaron a hacer oficial su apoyo para la siguiente etapa de las elecciones.

Enrique Gómez fue el primero en hacer oficial su apoyo a Hernández para la segunda vuelta. A él le siguió Federico Gutiérrez, quien era uno de los opcionados para avanzar, pero se quedó en la tercera casilla de las votaciones.



'Fico' aseguró, en su discurso tras la jornada electoral, que Gustavo Petro es "un peligro para la democracia" y por eso, junto a su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, votará por Hernández en segunda.

¿Y Sergio Fajardo? Con la cuarta votación más alta de la jornada, el político antioqueño contó que habló con Rodolfo Hernández.

"No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Este domingo en la noche, me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro, nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar", aseguró Fajardo en Caracol Radio.

Y agregó: "Tengo una responsabilidad de cómo poder aportar a Colombia y cómo empezar una nueva etapa en mi vida. Quiero profundamente a Colombia, he luchado por unas ideas que creo que muy pronto estarán más vigentes que nunca".

Vala la pena recordar que, antes de la primera vuelta, Ingrid Betancourt renunció a su aspiración presidencial para apoyar a Hernández.

QUÉ DIJO RODOLFO

En efecto, Rodolfo Hernández confirmó la charla con Fajardo. En entrevista con Ángela Patricia Janiot le dijo que hablarán "la semana entrante, miércoles o jueves. Nosotros lo que queremos es el apoyo. No les vamos a fallar".

De 'Fico' dijo que también hablarán: "Con el tiempo y tranquilidad lo vamos a invitar a que apoye la filosofía que votó la gente".

Y cerró aclarando que "no vamos a hacer alianzas porque yo me inscribí como independiente. Ese no es mi compromiso. Vamos a recibir los apoyos a la filosofía de gobierno y yo seré el ejecutor de esa filosofía para sacar adelante entre todos al país".

En su cuenta de Twitter insistió en que su única alianza es con el pueblo colombiano.

Como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano. #RodolfoPresidente — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 30, 2022

