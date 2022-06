Hernández habría propuesto 10 horas de trabajo para funcionarios

El aspirante a la presidencia, Rodolfo Hernández es objeto de críticas en redes sociales por su más reciente Facebook Live, en el que habló sobre una jornada laboral de entre 10 y 11 horas, y media hora para almorzar.



(¿Quién ganará la Presidencia? Esto dicen las encuestas recientes).

Junto a su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, dijo que se va trabajar desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 - 5:00 p. m.

“No es llegar a tomar tinto y a hablar paja, hablar por celular, irse para el baño, no, trabajando a las 6 de la mañana hasta las 4-5 de la tarde, miremos a ver”, dijo Hernández.



A su vez, añadió que en esa jornada habría media hora para almorzar. "Eso lo tenemos que hacer, y media hora de almuerzo, porque más de media hora ya tocaría que comieran bocachico lleno de espinas para que gastaran más tiempo”, añadió.



Ante las propuestas, Merelen Castillo le dijo: “No me va a dejar dormir por los colombianos”.

Si bien en un principio la propuesta parecía hacer referencia a la jornada laboral en general. Después, el candidato pareció hacer énfasis en que su idea sería para él y su gabinete.



"Para que los cuatro años calendario se vuelvan en tiempo casi seis. Nos pagan cuatro años y convertimos ese tiempo trabajando con esa intensidad entre cinco y medio y seis años", puntualizó.

Escuche lo que dice Rodolfo Hernández desde el minuto 26.

Después de la emisión, su contrincante Gustavo Petro respondió: "La jornada laboral de 10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador como se hacía en el siglo XIX, la época del capitalismo salvaje. Hay cierta dirigencia económica con su candidato, que quiere llevar a la gente es a una nueva esclavitud".

(Petro y Fajardo: candidatos responden sobre a apoyos para elecciones).



Algunos sectores políticos interpretaron que esta propuesta aplicaría solo para funcionarios públicos. Otros afirmaron que Hernández se refería a una jornada para él y su gabinete del Gobierno.



Tras las críticas, el ingeniero aseguró a través de Twitter que lo estaban sacando de contexto "para hacerme quedar mal. ¿Por qué les cuesta tanto hablar con la verdad?".





PORTAFOLIO