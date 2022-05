Vichada, el departamento que Hernández no conocía, pero en el que ganó

El candidato independiente Rodolfo Hernández, que disputará la Presidencia de Colombia en la segunda vuelta con el izquierdista Gustavo Petro, el próximo 19 de junio, fue el más votado en el departamento del Vichada, en la región de la Orinoquía, de cuya existencia ni sabía hasta hace tres meses.

(Vea: Qué pasa con la investigación a Rodolfo Hernández si es Presidente).

Con el 98,17 % de las mesas informadas en ese departamento, el ex alcalde de Bucaramanga, la gran sorpresa de la jornada al dejar por fuera de la segunda vuelta al derechista Federico Gutiérrez, obtuvo 6.586 votos, equivalentes al 39,77 %, mientras que Petro recibió 5.472 sufragios (33,04 %).

En el total nacional, con más del 99 % contabilizado, Petro obtuvo 8'512.519 votos, equivalentes al 40,33 %, y le sigue Hernández, con 5'948.162 votos, que representan el 28,18 %.

(Vea: ¿Apoyará Fajardo a Rodolfo? Ya hablaron y esto fue lo que se dijeron).

En febrero pasado, un ciudadano abordó a Hernández y le pidió que mandara un mensaje para el Vichada, un departamento selvático que es el segundo más grande del país, a lo que el candidato respondió: "Para el Vichada...¿Eso qué es?".

A renglón seguido, le preguntó a su interlocutor cuál era la capital departamental (Puerto Carreño), y le mandó un saludo a sus habitantes, lo que causó indignación en las redes sociales, en las que lo criticaron por desconocer el país que busca gobernar.

"Nadie lucha por lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Por eso lanzamos nuestra campaña en Vichada, departamento que hace parte de la Colombia olvidada", expresó, en ese momento, el ex gobernador de Boyacá Carlos Amaya, quien fue precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza y ahora suena como uno de los políticos que puede apoyar la campaña de Hernández.

(Vea: Qué candidatos tienen derecho a la reposición de votos).

Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc, lamentó que el aspirante presidencial desconociera esa región y que, aún así, "quiere que voten por él y que le entreguen la chequera".

Las últimas encuestas daban al ingeniero Hernández, de 77 años y candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el tercer lugar, pero su votación superó todos los pronósticos y se verá en la segunda vuelta con Petro, dentro de tres semanas.

(Vea: Fortines: regiones que conquistaron Petro y Rodolfo en elecciones).

EFE