Roy Barreras se aleja de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia

El jefe de debate de Gustavo Petro, el senador Roy Barreras, tomó la decisión de dar un paso al constado, por lo menos, en la última semana de campaña antes de la segunda vuelta presidencial.



Barreras expresó que lo hace para "no seguir siendo un blanco de ataques" después de que se filtraran una serie de videos en los que se evidencia su participación en la planeación de estrategias de campaña en contra de ex candidatos presidenciales.

"A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como blanco de ataque contra Gustavo Petro, un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien", dijo Barreras en su cuenta de Twitter.

El senador había asegurado que la campaña del Pacto Histórico fue "espiada, chuzada e infiltrada" durante, por lo menos, 10 meses antes de las elecciones presidenciales de primera vuelta. Ese punto lo ha recalcado Petro, quien ha dicho que eran "reuniones preparatorias".



"Chuzaron nuestra campaña. Esa es la verdadera guerra sucia. Sin embargo, en las múltiples grabaciones ilegales no hay ningún acto ilegal ni ningún “plan extraño”. Conversaciones de estrategia, analizando competidores, escenarios y acciones como hacen todas las campañas en el mundo", señaló Barreras.



EL TIEMPO - POLÍTICA