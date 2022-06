¿Se puede inscribir la cédula para votar en segunda vuelta?

El próximo 19 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial que disputarán los candidatos Gustavo Petro, junto a Francia Márquez, y Rodrigo Hernández, junto a Marelen Castillo.



(Así quedó el tarjetón para la segunda vuelta presidencial).

En la primera jornada de votaciones, según datos de la Registraduría, 54,92 % de los colombianos ejercieron su derecho al voto, mientras que el 45,08 % se abstuvo de votar.

La entidad espera que para la segunda vuelta, la abstención disminuya.



Ahora bien, la Regisraduria aclaró que para esta segunda contienda electoral no habrá inscripción de cédulas. El plazo para inscribir su documento de identidad fue hasta el pasado 29 de marzo.



Sin embargo, esto no implica que no pueda votar el 19 de junio.

A través de la página oficial de la entidad, puede revisar su lugar de votación, acercarse y sufragar, siempre y cuando el documento haya sido expedido después del 8 de enero de 2003.

La entidad también anunció el orden que tendría el tarjetón el las elecciones. Esta vez, aparecerá primero el ingeniero, seguido del líder del Pacto Histórico y, por último, la opción de votar en blanco.

El candidato del Pacto Histórico obtuvo 8’527.421 (40,32 %) de los votos, mientras que su rival alcanzó 5’953.199 (28,15 %).



(Empate técnico entre Petro y Hernández en nueva encuesta del CNC).



El aspirante a la presidencia que gane se posicionará el próximo 7 de agosto de 2022 y su próximo mandato será hasta el 7 de agosto de 2026.

PORTAFOLIO