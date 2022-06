Sergio Fajardo en conversaciones con Rodolfo Hernández

Sergio Fajardo, excandidato por la Coalición Centro Esperanza, se acerca a una alianza con Rodolfo Hernández, rival de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de este 19 de junio. Este jueves hay un encuentro para ultimar detalles de la adhesión.



Fajardo y el candidato presidencial mantienen una muy buena relación de tiempo atrás. De hecho, antes de la primera vuelta se avanzó en una posible unión que fue descartada por el ingeniero cuando se publicaron varias encuestas que lo mostraban a él en mejor posición que el exgobernador de Antioquia.



"Si lo doblo, cómo voy a retirarme. Lo dijo la ciudadanía. Yo lo duplico. Él es inteligente y me va a decir que se adhiere", dijo en ese momento.



"No puedo ceder y traicionar a mis electores cuando voy con el 14% y él con el 6. Si yo estuviera, al contrario, estaría llamando a Fajardo y diciéndole que tiene mi apoyo, voy a hacer un comunicado donde invito a que los que me apoyen a mí, que vayan con usted. La gente es la que está diciendo que yo no llegué a la campaña de él, sino él", afirmó el Hernández en aquella ocasión.



Fajardo, por su parte, consideraba que él era un mejor candidato y que, además, tenía un mejor equipo de campaña.



Los resultados de las elecciones, sin embargo, dictaron sentencia: Rodolfo obtuvo el segundo lugar que le dio derecho a ir a segunda vuelta con un apoyo de casi seis millones de votos. Por su parte, Fajardo no alcanzó el millón.



Ante esta realidad, Fajardo pidió una pausa para reflexionar sobre su futuro. “Estoy haciendo una reflexión muy juiciosa de la experiencia que tengo y del camino recorrido. Soy consciente de lo que he hecho en política y creo que dentro de poco tiempo van a mirar a lo que yo represento y va a tener un valor muy grande”.



“Algo que siempre reiteré es que Colombia va a cambiar, y además describía a Colombia con sus rabias, miedos, desigualdades y eso fue lo que pasó. Ahora hay dos personas que sin duda son el cambio y tienen la responsabilidad de liderar a Colombia”, dijo en una entrevista con La FM.



Mientras Fajardo reflexionaba, los miembros de la Coalición que él lideró tomaban distintos caminos.



Luis Gilberto Murillo, exministro de Medio Ambiente y quien fuera su fórmula vicepresidencial, entró a la campaña del aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



Se trata de una de las adhesiones más significativas para el líder de izquierda desde el domingo. No solo porque Murillo era una de las voces más relevantes de la Coalición Centro Esperanza, sino que llega con todo su equipo del movimiento Colombia Renaciente. Y, claro, porque hasta ahora había venido trabajando de la mano con Fajardo.



Por este mismo camino empezaron su andadura el senador electo Ariel Ávila y el senador Antonio Sanguino. "Petro es la mejor opción", dijeron.



Pero, Catalina Ortiz, jefa de debate de Fajardo y representante a la Cámara por el Valle del Cauca, se sumó a los apoyos de Hernández.

Con un video en sus redes sociales, Ortiz anunció este miércoles, que Hernández puede "unir a Colombia, es el que nos puede sacar de esa conversación de uribismo, petrismo; creo que por la mitad se mete Rodolfo y realmente tenemos una manera diferente de conversar en Colombia, de encarar los problemas públicos", expresó.



Para la congresista, Hernández tiene muchas virtudes: "Un tipo que no le para bolas a la ideología, sino que se preocupa por resolverle los problemas a la gente. Me encanta que nos saque de la dinámica de la lucha de clases, nos pone en una conversación de cómo generar más riqueza pero que esa riqueza se reparta bien, por eso está hablando de temas fiscales y demás".



Con las dos opciones abiertas, se esperaba la decisión de Fajardo. En la mañana de este jueves se conoció que habría un encuentro del exgobernador de Antioquia con el exalcalde de Bucaramanga.



De hecho, en el apartamento de Hernández, en Bogotá, era esperado el candidato presidencial para reunirse con Fajardo.



En este proceso, hay dos opciones, según fuentes cercanas a ambos líderes. La primera es que Fajardo escuche al ingeniero y le pida unos días para reflexionar. La otra es que le manifieste su apoyo de inmediato.



Con Fajardo también se iría el dirigente de Dignidad, Jorge Enrique Robledo. Ambos han manifestado profundas diferencias con Petro.



PORTAFOLIO

Con información de EL TIEMPO*