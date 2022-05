¿El fin de Fajardo? Segunda vez que se queda en primera vuelta

En su segunda aspiración a la presidencia, el candidato Sergio Fajardo no logró superar la primera vuelta que se llevó a cabo el 29 de mayo. El aspirante de la Coalición Centro Esperanza ocupó el cuarto lugar.



En esta contienda obtuvo el 4,20% de los votos con un total de 888.144 de ciudadanos apoyando su campaña.

En 2010, hizo su primer intento para llegar a la presidencia. En ese momento, se lanzó con el movimiento Compromiso Ciudadano, pero luego se alió con Antanas Mockus y fue su fórmula vicepresidencial.

En 2018, fue oficial su candidatura a la Presidencia, siendo Claudia López su fórmula vicepresidencial. Para esa contienda, obtuvo 4.602.153 votos. Es decir, menos de 260 mil votos para superar a Gustavo Petro, quien disputó la segunda vuelta contra Iván Duque.

Después de no conseguir la victoria, el candidato aseguró que no se reelanzaría a la presidencia. Sin embargo, para 2022 llegó a las urnas con Luis Gilberto Murillo como fórmula vicepresidencial.



"No podemos estar tristes (...) tengo que felicitar a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, les deseo lo mejor como país, tienen una responsabilidad gigantesca con Colombia", aseguró Fajardo ante la derrota.



