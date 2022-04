Tecnología satelital y el 5G, prioridades de los candidatos

Si bien la última encuesta del Dane, sobre la calidad de vida de los colombianos, evidenció el significativo avance que se ha tenido el país en materia de conectividad, pero todavía hay un gran trabajo por hacer en las zonas rurales para cerrar la brecha digital.



Lo anterior se ha convertido en un punto fundamental en las propuestas de campaña de los candidatos Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Luis Pérez y Enrique Gómez.



Ahora bien, entre los planteamientos del candidato Gustavo Petro, para mejorar la conectividad, se destaca un plan de expansión de fibra óptica “para llevar internet con gratuidad a las zonas rurales”, impulsando así las redes comunitarias y a los pequeños prestadores del servicio de internet en los pueblos.



Asimismo, para lograr una mayor y mejor cobertura, Petro señala que se requiere la obtención de un satélite y una agencia aeroespacial que lo administre. Además de impulsar la conectividad 5G.



“Promoveremos formación y laboratorios digitales en las diferentes regiones del país, para la generación de conocimiento y aprendizaje basado en la experiencia”, se lee en el plan de gobierno de Petro.



Cabe destacar que otra de las propuesta del candidato del Pacto Histórico es impulsar el uso de un “software libre” y las tecnologías emergentes (blockchain, inteligencia artificial, machine learning, telesalud, entre otras) tanto en el sector público como el privado a nivel nacional.



Democratizar el acceso a internet en el país, acabar con el retrazo tecnológico en el sector público, avanzar hacia la tecnología 5G y optimizar la infraestructura dedicada a la telefonía, son algunas de las propuestas del candidato Rodolfo Hernández.



“Hay mucho por hacer en el campo de las TIC, no se trata solo de conectarnos y digitalizar toda la información; se trata también de aprovechar el empuje del sector, de manera que se genere empleo y riqueza para una buena cantidad de colombianos. La inclusión digital trae consigo un universo de posibilidades económicas”, dice el plan de gobierno de Hernández.



Asimismo, el candidato Hernández afirma que se harán convenios con las empresas prestadoras y se expedirá una norma para evitar los abusos. “La idea es que, así como cobran el servicio, también inviertan en mejorarlo; muchos de nuestros pueblos más apartados no gozan de buena señal”.



Por su parte, Federico Gutiérrez destaca en su propuesta: que realizará la subasta del espectro 5G en 2023 y dará inicio a la oferta de servicios comerciales 5G en 2024; además apunta en su plan de gobierno que buscará desplegar tecnología satelital en las zonas rurales con el fin de llegar con internet a más rincones de colombia.



“Desplegaremos tecnologías satelitales y otras innovadoras y eficientes para proveer internet de banda ancha en zonas rurales (ej. TV White Spaces, satélites de órbita baja, plataformas de alta altitud)”, precisa el candidato Gutiérrez en su plan.



De igual manera, entre sus plantes para avanzar en la transformación digital se encuentra construir 20.000 centros digitales rurales con acceso a internet de banda ancha abierto, “para alcanzar el 50% de la población rural”. Además de ampliar los programas Obras por Impuestos y Regalías por Obras para incluir la expansión de infraestructura de TIC.



Asegurar que el internet sea un derecho para todas las colombianas y colombianos; que los estudiantes del país tengan internet de calidad y crear la Agencia de Transformación Digital de la Educación son algunas de las propuestas que ha condensado en su plan gobierno el candidato Sergio Fajardo.



“Todos los estudiantes del país tendrán acceso a internet de alta velocidad en su hogar. Otorgaremos subsidios a la conectividad focalizados a poblaciones estratégicas, principalmente en hogares con población en edad escolar y con jefatura femenina”, se lee entre sus propuestas.



Igualmente, Fajardo expone en su plan liderar la construcción de una gran red de colaboración público - privada, que empezará por convocar al Sena, para capacitar y entrenar a personas, de cualquier edad, en habilidades y aptitudes para la cuarta revolución industrial.



A su vez, el candidato Luis Pérez propone lanzar un satélite con el fin de garantizar conexión a internet en todo el territorio colombiano. “Que todos los colombianos tengamos internet es el mínimo acto de justicia social. No más campesinos y gente de bajos recursos o zonas aisladas sin acceso a Internet. Sin internet va a ser imposible vivir”, expresa el candidato en su plan de gobierno.



Por último, garantizar un buen servicio de conectividad, poder subsidiar a los estratos 1 y 2 con internet y reducir costos de espectro a los operadores son algunas de las propuestas de Enrique Gómez. “Lo importante es la disponibilidad del servicio a buenos costos. La plataforma 5G también es una urgencia en el país y se debe realizar lo más pronto”, dijo Gómez.



