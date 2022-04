Transición Energética, punto en común de los candidatos

En una campaña presidencial como la actual, marcada por las diferencias en materia económica entre los distintos candidatos, hay un tema en el cual todos los aspirantes están alineados a favor para su desarrollo.



Se trata de la política de Transición Energética, directriz macro a nivel de Estado que se viene implementando desde el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, que continuó el actual mandatario Iván Duque, y que se da por descontado que continuará el nuevo presidente de la República desde el próximo 7 de agosto.



Portafolio consultó las propuestas de campaña de los candidatos para establecer las posturas con respecto al futuro de la tarea para meter el acelerador más a fondo en fuentes limpias.



SEGUIR CON FUENTES LIMPIAS



Para la aspirante Ingrid Betacourt, su propuesta avala la continuidad en el desarrollo de las fuentes de energía limpia. “Hay proyectos interesantes eólicos en La Guajira que debemos apoyar”, manifestó.



Así mismo fue más allá, y plantea también que Ecopetrol sea la punta de la lanza para la Transición Energética: “será esa empresa, la que nos va a permitir a nosotros ser un país verde”.



Y Subrayó que el país, “realmente” no tiene cómo reemplazar el petróleo, y recalcó que el objetivo será compensar con créditos de carbono.



Añadió además que, el mundo está en una crisis ambiental, y que todos los países tienen que pasar por una transformación energética y Colombia puede generar soluciones.

“Quiero que el país sea el primero verde, eso implica una reingeniería”, precisó.

Cobre y gas para la transición



Por su parte, el candidato Federico Gutiérrez, dejó en claro en su planteamiento que la producción de minerales estratégicos, así como el gas natural, son claves para fortalecer más la Transición Energética.



“Si no contamos con actividad minera, no es viable. Para la generación de energía solar se requiere 58% silicio y 41% cobre, para las fuentes eólicas eólica se requiere cobre, zinc y níquel, entre otros minerales”, dice Gutiérrez en su tesis.



Así mismo, recalca que el gas más caro, es el que no se tiene y no ampliar el servicio de suministro es “golpear” a los sectores más vulnerables a la pobreza. “Por eso, Colombia debe continuar apostándole a la industria de hidrocarburos, dentro del marco de la Transición Energética que Colombia y el mundo han emprendido para afrontar el gran reto del cambio climático”, señala.



MÁS RENOVABLES EN LA MATRIZ



En el caso del candidato Sergio Fajardo, su tesis comienza con la afirmación que la Transición Energética de Colombia está empezando. “La energía limpia debe pasar del 14% al 30% de la matriz energética del país en los próximos cuatro años”, aseveró.

Además, el candidato plantea la creación de una gran centro de innovación en ciencia y tecnología para este desarrollo de las energías renovables.



“La innovación estará enfocada en industrias de electrónica para dispositivos que tengan que ver con la producción y el consumo de electricidad renovable; soluciones necesarias para las ciudades del país en áreas como el transporte eléctrico y las edificaciones sostenibles; y producción de nuevos portadores y fuentes de energía como el hidrógeno, entre muchas otras”, señaló.



De acuerdo a la propuesta de Fajardo, este centro de innovación “permitirá construir un proyecto productivo para Colombia en torno a las energías y el cambio climático para que el país no se limite a importar paneles solares para proyectos en la Guajira, el Cesar y el Magdalena”.



DEMOCRATIZAR LAS ENERGÍAS LIMPIAS



La propuesta del candidato Gustavo Petro en el tema de la Transición Energética, radica en la democratización en el uso de energías limpias.



“Se garantizará la vinculación activa con capacitación y financiamiento público de las comunidades en la generación, distribución, acceso y aprovechamiento de las energías limpias y eficientes, permitiendo con ello tarifas más bajas, la reducción de costos de producción y la renta por venta de excedentes energéticos”, resalta.



Llama la atención en su propuesta, la creación del Instituto Nacional de Energías Limpias (Inel), para acelerar los proyectos que generan la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica y solar.

“Se priorizará la producción de energía limpia en La Guajira, y se promoverá un plan un ambicioso de techos y granjas fotovoltaicas en las zonas con mayor exposición solar del país. Aprovecharemos las fuentes de energía por biomasa en diferentes regiones del país. Y estimularemos la implementación de proyectos de hidrógeno a pequeña, mediana y gran escala, y de sus respectivos sistemas de transporte y distribución”, platea el candidato.



APROVECHAR EL RECURSO



Finalmente, el candidato Rodolfo Hernández, sustenta su propuesta de Transición Energética en acelerar el desarrollo de las fuentes renovables no convencionales gracias a la posición geográfica de Colombia.



“Nos ofrece unas ventajas que no tienen muchos países a la hora de generar energías limpias o para sustituir el uso de los combustibles fósiles”, resalta.



Subraya su propuesta las posibilidades que ofrece La Guajira en materia de energía eólica y fotovoltaica. “Si usamos la ventaja de los rayos del sol en los países tropicales para crear parques de generación solar, el país pueda alcanzar su autonomía en materia energética. Se trata de dar el salto y empezar a implementar estas soluciones para evitar un daño al medio ambiente”, indica.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

REDACCIÓN PORTAFOLIO