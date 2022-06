Últimas ‘puntadas’ de Hernández y Petro, en víspera a la elección

Los colombianos están a un día de encontrarse en las urnas para escoger al que será su Presidente para el periodo 2022-2026. Aunque la carrera por la Casa de Nariño lleva varios meses, los últimos días siempre resultan cruciales y más allá de las situaciones políticas, ambos candidatos han sabido sacarle provecho a la contra reloj para dar las últimas puntadas a su campaña, y con suerte, asegurar las votaciones.



En ese último impulso, son varias las propuestas en materia económica que trajeron a discusión, que abarcan temas desde el agro y medidas para atender a la población, hasta impuestos.



Rodolfo Hernández



En el caso de Rodolfo Hernández, los impuestos fueron uno de los temas sobre los que más habló el candidato en la última semana, y aseguró que aliviará la carga tributaria para los emprendedores, y enfatizó en que al momento en que se constituyan las empresas no deberían pagar impuestos.



“Vamos a estudiar que en los tres primeros años no paguen impuestos, a ver si tenemos miles y miles de empresas forjadores de riqueza, y a los tres años, cuando estén fortalecidos, les ponemos impuestos, y a medida que pase el tiempo las podemos al nivel del resto de empresas en el país”, aseguró por medio de sus redes sociales.

Hernández, si bien no especificó a que tributos se refería, dijo también que “hay que poner un impuesto que la gente sea capaz de pagar, para que deje de evadir”.



Otro temas al que dedicó atención los últimos días fue al Sisbén, y aseguró que, por errores en la categorización del sistema, “hay 600.000 hogares excluidos de servicios de la salud”. Se comprometió a estudiar la categorización que se hace a las familias que cumplen los requisitos para ser parte del sistema.



En materia agropecuaria, Hernández dijo que, para potenciar la producción de alimentos y no depender de las importaciones, se debe trabajar por producir abono de forma local, y en la última semana también habló sobre el ambiente. "Me hago pelar por los páramos y por el cuidado de los recursos naturales, a un paso de ser Presidente me hago pelar por la estabilidad de agua del páramo de Santurbán", dijo.



En las últimas horas, el candidato habló de la necesidad de financiar la prestación del servicio de agua, alcantarillado y recolección de residuos sólidos. “Nos comprometernos a que todos los pueblitos de Colombia tengan agua potable, alcantarillado y colectores y planta de tratamiento de aguas negras para no seguir contaminando los ríos”, dijo el candidato.



Otro tema que puso en la agenda fue la construcción del Metro de Bogotá, y dijo que “no trancaré las obras y cumpliré fielmente los compromisos y los acuerdos que tiene la nación con el Metro”.



En cuanto a los sectores, Hernández se refirió especialmente a las industrias creativas y dijo que, atendiendo el llamado de “todos aquellos que trabajan produciendo contenidos audiovisuales y cinematográficos” reforzará el Ministerio de Cultura.



Gustavo Petro



Su contraparte, Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, centró su agenda de los últimos días de campaña, por el contrario, en visitas a diferentes regiones del país, y se reunió con diferentes sectores productivos, como los productores de tilapia y mojarra en Yaguará, Huila, o cafeteros en Anserma, Caldas.



A los cafeteros les propuso que el gobierno comprará abonos para venderlos más baratos a los productores agrarios del país y resolver de inmediato la crisis de precios que se presenta actualmente. Además, se reunió con los científicos de la Academia Colombiana de la Ciencia.



En impuestos, Petro trinó en los últimos días en su perfil de Twitter: “Mi propuesta tributaria consiste en aumentar impuestos a banqueros y petroleros, la de mi contrincante en aumentar el impuesto a la comida. ¿Qué prefiere? Dirá usted que es mentira que mi contrincante busca aumentar impuestos a la comida. Pues bien, un impuesto a las ventas del 10% equivale a un impuesto de IVA entre el 19 y el 24%”.

También, habló de elevar los impuestos “a las petroleras y a los poseedores de capitales en los paraísos fiscales”.



Por el lado del empleo, y como refuerzo a su plan estatal de ‘Empleo garantizado’, el candidato reiteró que “el acceso al empleo público debe ser transparente”, y que por ello, en su gobierno “habrá un programa especial para que los que sean doctore(a)s y vivan en el exterior ingresen a la carrera magisterial en las universidades públicas”.



Otro tema central de la campaña de Petro ha sido su propuesta de transformar la matriz productiva del país y desligarla del petróleo, y en los últimos días el candidato volvió a traer este punto a colación.



“Sustituimos esa estructura económica productiva, por una basada en combustibles fósiles, el problema radica en que allí no hay tantos puestos de trabajo como los generados en el café y se empezaron a importar productos que producíamos en Colombia”, dijo por medio de sus redes sociales.



Petro también llamó la atención esta semana por proponer que “las motos no pagaran peajes y el Soat se rebaja sustancialmente. Busco un plan para lograr el uso extendido de motos eléctricas”. Tras esta afirmación, el Ministerio de Transporte aclaró que el Gobierno no ha tramitado, ni apoya ningún proyecto de este tipo y que actualmente, ningún vehículo de esta modalidad paga peajes.



