'Votaremos por Rodolfo Hernández': 'Fico' Gutiérrez

Tras conocerse los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales de este 29 de mayo, los aspirantes a la casa de Nariño expresaron su opiniones al respecto. En su discurso, Federico Gutiérrez expresó que, en segunda vuelta, votará por el candidato Rodolfo Hernández y su fórmula Marelen Castillo.

Gutierrez manifestó: "Quiero expresar públicamente que no queremos perder al país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, por eso Rodrigo y yo votaremos, en segunda vuelta, por Rodolfo Hernández y Marelen Castillo el proximo 19 de junio. Nosotros no somos y jamas seremos indiferentes al futuro del país".



Al respecto, agregó: "Esa es la democracia, unas veces se gana y otras veces se pierde, pero la democracia se respeta. Gustavo Petro por todo lo que ha hecho y dicho sería un peligro para Colombia".

Eso sí, Gutiérrez dejó claro que "no seremos parte del gobierno de Rodolfo Hernández ni buscaremos hacerlo, buscaremos de otras formas unir a Colombia para salir adelante".

Por último, agradeció a sus votantes y reiteró su intención de votar por Hernández: "Respetuosamente y agradecido con los mas de 5 millones que votaron por nosotros, los invito a que cuidemos al país y a que votemos por Rodolfo y Marelen el próximo 19 de junio".

PORTAFOLIO