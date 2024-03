Better Tech Latam promoverá la sostenibilidad de ‘startups’

Según el Global Entrepreneurship Monitor 2022, Latinoamérica es la región con la mayor tasa de actividad emprendedora, con más de 15.000 startups registradas por el Latin America Startup Directory 2022.



Con este panorama se acaba de presentar el Better Tech Latam, que busca construir una hoja de ruta en el crecimiento de las startups y posicionar el ecosistema tech Latinoamericano en sostenibilidad y prácticas ASG (ambientales, sociales y gobernanza).



La iniciativa es liderada por SusTECHnability, think tank latinoamericano dedicado a la sostenibilidad y ASG en el ecosistema tech y de venture capital.



“La agenda de sostenibilidad y ASG es crucial para la competitividad, el acceso a mercados y la atracción de inversión, y no estar a la vanguardia puede poner al ecosistema de nuestra región en desventaja”, dijo Estefanía Rubio, directora de SusTECHnability.



Once organizaciones del sector se han adherido al ‘Manifesto Better Tech Latam’, asumiendo el compromiso de promover e integrar la agenda de sostenibilidad en los negocios e inversiones de las startups y fondos de inversión de riesgo en la región.

Estefanía Rubio, directora de SusTECHnability. Cortesía

Son ocho fondos de venture capital y tres actores que promueven el ecosistema, entre ellos la firma más grande de investigaciones de mercado para startups en Latinoamérica y una de las plataformas más grandes del mundo de founders de startups, y los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas.



Andrea Ojeda, Líder ASG y de impacto de Amplifica Capital, afirmó que se unieron a la iniciativa porque “es parte del compromiso de estar a la vanguardia de las mejores prácticas. Como inversionistas entendemos la importancia de alinear nuestras inversiones con las expectativas globales, pero con la necesidad de construir un futuro más resiliente y próspero”.



“Latinoamérica tiene potencial de liderar la agenda ASG y esta iniciativa es un reflejo de que como comunidad podemos promover prácticas más sostenibles que impulsen la innovación y posicionen las startups y fondos latinoamericanos como referente global”, agregó José Kont, director ejecutivo de Cuántico VC.

