Colombia necesita más educación para el cambio climático

La agenda sobre el cambio climático se viene incrementando en los diferentes sectores, incluyendo el de la educación. Según el encuentro de experiencias en Educación para el Cambio Climático de la Universidad del Rosario, Colombia necesita “urgentemente” docentes y jóvenes que se eduque en esta materia.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



De acuerdo con Benjamín Quesada, director del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la URosario, para actuar con la urgencia y la contundencia requerida en torno al cambio climático, es necesario que “niños, jóvenes y adultos tengan una clara comprensión de sus causas y consecuencias, así como de las acciones necesarias para disminuir sus impactos”.



(La ANI contratará proyectos de salud, educación y agua).



Por su parte, Carolina Pardo, decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la URosario, explicó que en el marco de trascender la investigación se hizo un descubrimiento y fue que “nadie en Colombia hace investigación en educación de cambio climático, no se recopilan datos sobre las experiencias exitosas, las fallidas o qué tipo de temáticas se deben abordar. Este es un tema completamente abandonado y huérfano”.



Con base en una encuesta realizada a docentes, el profesor Benjamín Quesada reveló que el 37% de los maestros piensa que el cambio climático es debido tanto a las actividades humanas como procesos naturales del planeta.



(Sorpresa en ‘top’ de mejores universidades de Colombia, según ránking).



Así mismo, se estimó que el 63% de los encuestados no identifica la quema de los combustibles fósiles como el factor predominante del cambio climático a nivel global. Además de que el 75% declaró enseñar temas de esta materia, especialmente sobre atmósfera, bosques, ecosistemas y tierras y no tanto sobre transporte o ciudades.



Frente a esto, Quesada detalló que se ha hablado mucho del Acuerdo de París y de reducir los gases de efecto invernadero, pero no se ha estipulado cómo se va a hacer.



(IBM formará en inteligencia artificial a más de 2 millones de personas).



“Colombia no tiene un lineamiento claro desde el Ministerio sobre como orientar temas de cambio climático. Las secretarías si tienen algunos lineamientos, pero no a nivel nacional. Colombia tiene una meta sumamente ambiciosa, sin embargo, faltan intervenciones completas en varios sectores”, explicó.



Otro de los factores que se conecta a esto es el contenido de los manuales escolares colombianos. Respecto a esto, el directivo aseguró que en estos textos solo se encuentran unas 500 palabras por manual con referencias temáticas al cambio climático.



(OEA ofrece becas para programas de posgrado: cómo postularse).



“En Colombia hay un promedio de una página por manual que concierne al cambio climático”, detalló el docente.



PORTAFOLIO