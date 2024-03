¿Cómo atraer inversiones para empresas en etapa de crecimiento?

Mientras un emprendimiento va surgiendo, consolidarla es todo un reto, por eso la etapa de crecimiento es fundamental y define si la empresa surge o termina.



Esta es una de las conclusiones de los líderes de los emprendimientos más grandes del mundo en la tercera edición del South Summit en Porto Alegre-Brasil, el evento anual que reúne a las Startup más importantes a nivel global.

El panel fue mediado por Carlos Simonsen, de Upload Ventures y contó con los aportes de Natan Reinig (Goldman Sachs); Piero Minardi (Warburg Pincus); Patrícia Moraes (Unbox Capital); y Brenno Raiko (Adviento Internacional). En común, los invitados tienen experiencia en apoyar a empresas con productos o soluciones ya validadas y que buscan inversores para acelerar su crecimiento y, tal vez, llegar a la tan esperada IPO.



(Vea: Ampliar los negocios en Europa, una de las metas de la marca Feroz).



Piero Minardi, de Warburg Pincus, una empresa de capital privado que administra más de 83 mil millones de dólares en activos en diferentes mercados, afirma que en América Latina hay una cultura favorecida por inversionistas que ya han recibido inversiones serie A, B o C y que desean establecerse de otra manera, porque son capaces de importar talento y aplicar estrategias que ya han funcionado en otras regiones del mundo y que pueden aplicarse al mercado local. realidad.



En el caso de Warburg Pincus, la evaluación de la inversión en crecimiento pasa por un comité y el proceso de toma de decisiones se basa en gran medida en las creencias del equipo local, en información y es razonablemente rápido. Además, la empresa comprueba si puede contribuir y si es realmente el socio comercial adecuado para las necesidades de la startup.



(Vea: Better Tech Latam promoverá la sostenibilidad de ‘startups’).



“No existe el emprendedor ideal, pero además de mirar la tesis y el modelo de monetización de este negocio, buscamos empresas guiadas con pasión, convicción, comprensión de la empresa y del sector, y que sepan claramente por qué y el tipo de inversor que necesita. quiere aportar a la empresa. Elegir al emprendedor equivocado es uno de los peores errores que cometen los inversores en crecimiento”, afirma.



Goldman Sachs también tiene una sólida cultura para definir si asignar recursos a una determinada empresa y las inversiones comienzan en 80 millones de dólares y pueden superar los 1.000 millones de dólares (sólo el equipo de inversión alternativa tiene más de 45.000 millones de dólares bajo gestión).



Según Natan Reinig, sectores como el software, fintech y healthtech son muy específicos y un equipo activo en Brasil mapea y realiza inversiones en LatAm, centrándose en tecnologías disruptivas y que mejoran la productividad.



La selección pasa por un filtro sectorial e incluye empresas que ya han obtenido inversiones serie B en adelante. “Tenemos un checklist a seguir, pero algo que realmente tomamos en consideración es el posicionamiento ético de la startup y de sus responsables; Además, queremos saber si son buenos para atraer y retener talento. En Crecimiento necesitas contratar buena gente y retenerla, y eso es un gran desafío”, explica.



(Vea: Abren convocatoria para beneficiar a mujeres emprendedoras en todo el país).



El especialista también enumera un tercer calificativo: apertura a recibir retroalimentación y aceptar la ayuda que la institución esté dispuesta a brindar para el negocio.



“Estamos invirtiendo en un programa que incluye tutoría de alrededor de 80 ex directores ejecutivos y altos cargos de grandes empresas globales para contribuir al éxito de las empresas de las que nos convertimos en accionistas. Entonces la empresa necesita aceptar cambios, como una posible estrategia de comercialización”, indica.

South Summit Brazil 2024 South Summit

Equilibrio entre crecimiento y rentabilidad

Unbox Capital también opera en el mercado de capital de riesgo con un enfoque en el crecimiento y prioriza cheques que oscilan entre 5 y 50 millones de dólares. Según Patrícia Moraes, la empresa centra su atención en soluciones a problemas globales que sean “traducibles” a otras economías, lo que puede aumentar la escalabilidad y la internacionalización de las empresas de la región.



“Uno de los puntos cruciales a la hora de invertir en un negocio es comprobar si existe química en la relación entre Unbox y este emprendedor. Al principio no me importa el negocio, porque tenemos que tener una sinergia de propósitos. Si esto sucede, pasamos a un análisis fundamental y buscamos un modelo de negocio diferenciado y abierto al cambio”, apunta.



(Vea: ¡Aproveche! Cursos gratis en línea que ofrece el MIT: estas son las opciones).



Para Brenno Raiko, de Advent International, un fondo global de capital privado con alrededor de 90 mil millones de dólares en activos, una de las principales métricas es reconocer las tesis de negocios que tienen un mayor encaje con el negocio y a las que el administrador de capital puede agregar más valor.



“Es necesario tener un equilibrio entre crecimiento y rentabilidad, esto es fundamental. El crecimiento acelerado también conlleva muchas cicatrices, por lo que es crucial tener la estructura correcta de gobernancia. Este es un punto que puede echar por tierra cualquier tesis empresarial, aunque sea maravillosa”, apunta.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio