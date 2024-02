¿Cómo emprender desde casa en tiempos difíciles?

Más allá de la frase de cajón: “todo año nuevo llega con nuevos retos”, el 2024 será sin duda un período de grandes desafíos en materia económica para el país, teniendo en cuenta que amenazas con la desaceleración y un posible crecimiento de la informalidad, así como la incertidumbre generada por las reformas, están en el ambiente.

No obstante, expertos en negocios resaltan que todo tiempo de crisis es la oportunidad perfecta para crecer, si se sabe aprovechar, y que esta oportunidad no es la excepción para los colombianos. Basta con tener un buen plan, saber asesorarse y, lo más importante, no desfallecer.

Para GoTrendier, pese a las dificultades que están en el panorama, muchas personas a diario buscan empleo o consiguen comenzar un nuevo trabajo, mientras que otras por su lado, toman la decisión de emprender, reto que suele ser muy desafiante, ya que crear un negocio desde cero supone una tarea compleja.

“La gente decide emprender por diversos motivos, entre ellos está tener independencia y libertad económica, pasión por una nueva idea o producto, buscar oportunidades de crecimiento y éxito financiero, flexibilidad entre su vida laboral y personal o simplemente debido a una necesidad”, explicaron.

En Colombia, de acuerdo con un informe de Confecámaras basado en datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), en el primer semestre de 2023 se crearon un total de 146,435 empresas. Esto quiere decir que, en el país sigue en auge el emprendimiento con nuevas compañías y proyectos emergentes que contribuyen a la economía generando empleo y promoviendo la innovación.

En ese sentido, GoTrendier, startup de moda sostenible brinda algunos consejos para emprender durante períodos difíciles, empezando por aprender a identificar las oportunidades, teniendo presente que no existe una fórmula mágica para emprender en tiempos difíciles de manera correcta, pero si existe una certeza.

“Por más duro que sea el camino, es vital saber que hay que estar en el lugar y en el momento adecuado. Por lo tanto, es importante encontrar una necesidad y buscarle una solución”, agregaron.

También es importante comenzar con recursos mínimos y buscar formas de reducir gastos. Por ejemplo, trabajar desde casa, utilizar herramientas y plataformas gratuitas, así como ser creativo con recursos disponibles puede ayudar mientras construyes el negocio.

“La tecnología puede ser tu mejor aliada durante una crisis. Utiliza herramientas digitales para llegar a tu público objetivo, automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa. Además, en línea encuentras muchas opciones de posibles emprendimientos que puedes poner en marcha como por ejemplo, comercializar productos de belleza, comida para animales o cursos educativos”, dijo GoTrendier.

En este punto resaltan que una buena oportunidad en línea, es vender accesorios, zapatos, bolsos y la ropa que ya no se utilizan, pero está en buen estado. Para esto existen diversas plataformas digitales que brindan la oportunidad de ofrecer artículos para que alguien más los adquiera.

Por último, pero no menos importante, esta marca experta en el mercado digital sostiene que emprender en tiempos de crisis puede ser muy complejo, pero lo importante es mantener una actitud positiva y persistente, reconociendo que hay obstáculos en el camino, pero que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender.