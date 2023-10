‘Queremos fomentar inversión en activos no tradicionales’

En los últimos años, Barranquilla se ha destacado por su impulso económico, jalonado principalmente por sectores como el comercio y la manufactura. Sin embargo, con el objetivo de posicionar a la capital del Atlántico como un hub empresarial, enfocado en la innovación, nació el proyecto Caribe Exponencial.



Daniel Rubio, director de este proyecto, habló sobre esta iniciativa que tiene como meta acelerar a las empresas de la región.



¿Qué es Caribe Exponencial y cuál su objetivo?



Voy a iniciar explicando el para qué de Caribe Exponencial y es que queremos convertir a Barranquilla en un epicentro de crecimiento empresarial. Esto con la finalidad de irrigar prosperidad en la región.



Nosotros vamos más allá de ser un programa de aceleración o de crecimiento empresarial, ya que somos una plataforma que le permite a las empresas conectarse con la red interinstitucional más grande de la región. Además, profundizamos en la estrategia corporativa y competitiva, a través de consultorías y mentorías, con el fin de garantizar el crecimiento sostenido de los negocios.



Esta iniciativa nació con el fin de impulsar la reactivación económica de la región, fue así como siete instituciones: Fundación Santo Domingo, Fundación Promigas, Cámara de Comercio de Barranquilla, Andi seccional Atlántico-Magdalena, ProBarranquilla, Universidad del Norte y Fundesarrollo, se unieron para consolidar este gran proyecto. Hay que destacar que se realizó todo un proceso de investigación y de análisis para entender cuál sería la tesis de inversión para generar el mayor impacto en el menor tiempo posible.



¿Cuántas empresas se han beneficiado con esta iniciativa?



Hemos podido impactar positivamente a 32 empresas, en las tres convocatorias que llevamos. En próximas semanas estaremos abriendo una cuarta convocatoria. Nuestra meta es llegar a impactar a 120 empresas a 2027.



¿Qué busca su estrategia?



Para nosotros es importante apoyar a las empresas en tres frentes: en el crecimiento de sus ventas, de manera sostenible, generar más empleos y mejores condiciones salariales para los colaboradores. En 15 empresas que han participado de nuestro programa de asesorías y mentorías ya hemos visto que sus ventas, tras nueve meses, han generado $15.000 millones de ventas adicionales y han generado aproximadamente 500 empleos adicionales.



¿En qué se enfocan las consultorías que ofrecen a las empresas?



Contamos con consultorías transversales, que le sirve a cualquier tipo de empresa. Aquí destaco la parte estratégica, de finanzas y de estructuración de equipos comerciales. Pero adicionalmente, tratamos de estudiar, caso a caso, los requerimientos y las necesidades de consultorías especializadas, a través de una red de mentorías. Queremos, por ejemplo, impulsar el sector moda, entonces en la medida que lleguen más empresas de ese sector buscamos contar con un especialista que nos apoye.

Barranquilla Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Qué tipo de empresas o emprendimientos pueden participar?



Cualquier tipo de iniciativa sin importar el sector. De hecho, somos agnósticos a sectores o si la iniciativa debe ser tecnológica o no. Es más, muchas de las empresas que se han presentado en nuestras convocatorias son tradicionales. Asimismo, siempre estamos fomentando a que tanto las pequeñas empresas como medianas o incluso familiares empiecen a fomentar la innovación. Ese es un pilar fundamental que siempre estamos buscando.



Desde Caribe Exponencial manejamos convocatorias abiertas, que sigue una estrategia de inversión enfocada en apoyar a los empresarios.



¿En sus convocatorias también pueden participar empresas de otras regiones?



Si bien tenemos un requerimiento enfocado a que participen empresas de la región, también estamos abiertos a recibir otras iniciativas que operen en otras regiones. Incluso invitamos a las empresas a nivel nacional a que también participen, no tienen que mover su operación a Barranquilla, pero sí tener una sucursal registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad. Si ven que su negocio o iniciativa tiene una afinidad con Barranquilla o con lo que la ciudad puede ofrecer, la invitación es a tener una sucursal aquí.



¿Cuáles son los retos que identifican en el ecosistema de la región?



La Costa tiene dos sub ecosistemas identificados, los cuales buscamos fomentar. El primero es el desarrollo de tecnologías y aquí se encuentran los desarrolladores de software, que terminan siendo un motor importante para las empresas.



El segundo ecosistema es la inversión en activos no tradicionales, ya que cada vez más vemos que hay muchas empresas y personas naturales que están invirtiendo en proyectos en etapa temprana o media.



Pienso que todavía hace falta un trabajo muy importante porque en Barranquilla y en la región vemos un exceso de capital para inversión, y ese capital se está trasladando hacia otros países.



¿Qué casos de éxito se pueden destacar?



Tenemos el caso del emprendimiento Markem, que participó en nuestra segunda convocatoria, que logró pasar de ser una empresa que ofrecía un catálogo de productos para ferreterías a una empresa que se enfoca en ofrecer soluciones para los inventarios.



Esto logró que la empresa ampliara su portafolio de soluciones y al final aumentara sus ventas, pues pasó de facturar $25.000 millones a $45.000 millones. Y así como este caso tenemos varios ejemplos de empresas que viene creciendo.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio