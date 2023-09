Familias vergonzantes: el emprendimiento es la salida

En el 2007, Eduardo del Castillo y Carolina Ruiz, entraron a una etapa de sus vidas que nunca hubieran imaginado.





Su empresa del sector gráfico se vino a pique y con ella la economía de la casa que sufrió un revés tan severo que entraron al grupo de las familias vergonzantes, aquellas de estrato 4, 5 o 6 acostumbradas a llevar un buen nivel de vida y, de un momento a otro, se encuentran sin ingresos y sin cómo cancelar deudas y financiar los gastos básicos del mercado, los servicios públicos o la educación de los hijos.



Con esa experiencia a cuestas y con el llamado a ayudar a otros que pasen por esas circunstancias, esta pareja de empresarios creó la Fundación Colombia Comparte. Carolina Ruiz dice a lo largo de los años, la institución ha ayudado a salir adelante a más de 400 familias que atraviesas este tipo de crisis.



Narra que muchas personas se acercan con la mente bloqueada y sin un norte sobre cómo salir de ese momento ‘de oscuridad’.



Muchos esconden su realidad para evitar ser juzgados o inspirar lástima. Y no faltan los casos en los cuales no reciben la solidaridad de la familia y los amigos

“Cuando uno es de Estrato 4,5 y 6 y deja de tener estabilidad económica, es muy duro. Uno no quiere que le sientan lástima, ni que le den mercado. Uno lo que quiere es seguir trabajando como siempre lo ha hecho”, dice Ruiz.



Luego de reconocer la dificultad que se vive empieza la búsqueda de salidas desesperadas: se venden las joyas, creen que pueden entrar al negocio de la finca raíz o de la venta de carros, pero nada funciona, no hay productividad sino solamente un desgaste y no aparece una luz que proyecte un camino de recuperación, lo cual puede llevar a sumar nuevas decisiones equivocadas.



Muchas veces, dice Carolina Ruiz, lo que se necesita es una oportunidad, dado que el perfil de las personas en crisis, generalmente, son profesionales altamente calificados. “Hemos tenido vicepresidentes y altos cargos, en general” que, usualmente, piden el anonimato, dice.



Las reuniones de padres de familia o los comentarios de los chicos en el colegio, o las asambleas de copropietarios de un conjunto residencial cuando se evidencia un residente moroso, puede ser la alerta sobre el aislamiento social que se presenta para este tipo de personas.



Estas situaciones también afloraron en pandemia.



Varias pueden ser las causas que llevan a las personas a pasar por esa situación.



Pueden aparecer el desempleo, la quiebra económica, la enfermedad que acaba los recursos o las malas decisiones. En el caso personal, ella y su esposo, Eduardo del Castillo, experimentaron cómo las grandes compañías ‘se comían’ a las pequeñas, aunque también reconoce que la inexperiencia y el mal manejo los llevó a la crisis. Sin embargo, clientes fieles que les encargaban uno que otro trabajo les permitió enderezar el rumbo y hoy siguen con su compañía.



De esos años amargos quedaron lecciones. “Funcionó que hemos sido un equipo y la creatividad de nosotros nunca nos dejó echarnos al suelo. A veces él salía deprimido, a veces yo, pero nuestro matrimonio nunca se vio amenazado ni fue motivo para que se acabara como pasa normalmente”, señala, al tiempo que comenta que la espiritualidad también ayudó porque les permitía no perder la esperanza. Aquí el consejo es actuar y procurar una segunda fuente de ingresos.



Emprender

La Fundación Comparte ayuda por varias vías. Una de ellas es la empleabilidad, la cual apuesta por ayudar a quienes buscan trabajo. Y la otra opción es mediante el emprendimiento. Colombia Comparte tiene estructurado un plan de acompañamiento a quienes tienen una idea de negocio.



“La Fundación nació en el 2015 y se gesta con el ánimo de ayuda. Es una Fundación atípica, no es asistencialista sino ocupacional. Buscamos que la gente sea productiva y tenga oportunidades de trabajo”, explica Carolina Ruiz.



Con el programa de emprendimiento Edifica, Colombia Comparte ayuda a que esa idea de negocio se estructure bien, se vuelva una iniciativa productiva y luego se convierta en una empresa.



“La Cámara de Comercio nos dice que el 76% de las empresas no actualizan su matricula mercantil porque quiebran y a muchas les pasa, no por falta de plata, sino de falta de estructura”, dice.



Esa asesoría tiene un componente académico con mentores voluntarios en temas como finanzas, administración y mercadeo.



También hay un trabajo emocional de coaching para que recuperen la confianza en ellos mismos. “Y en la etapa de trabajo de campo, cuando vemos que el negocio es viable que se puede formalizar en la Cámara de Comercio logramos constituir empresas. Les damos capital semilla cuando tengan un negocio rentable y sólido”, afirma.



El dinero que recoge la Fundación no viene de donaciones, sino de aportes de conferencistas o comediantes que aportan parte de lo que reciben de presentaciones y eventos que Colombia Comparte ofrece a las empresas, que tienen esta opción para ayudar.



La Fundación actualmente trabaja con 34 emprendedores y en noviembre se cierra la convocatoria para quienes deseen iniciar el ciclo de formación a comienzos del 2024.



En la actividad de los últimos años , ha sido clave Unicentro Bogotá que desde el 2021 tiene el programa “El poder de dar una mano”, que busca ayudar con un espacio comercial y apoyo económico a emprendedores.



La Fundación ayuda a que sus empresarios se preparen para que puedan clasificar y beneficiarse de lo que ofrece el centro comercial. Incluso, indica la empresaria, algunos han podido mantener activo su negocio en el centro comercial, como ejemplo de que es posible salir de la crisis.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio