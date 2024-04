‘Antes todos querían ser futbolistas; ahora empresarios’: Waze

El fundador de Waze, Uri Levine, en entrevista con Portafolio durante el South Summit en Brasil, coorganizado por IE University, habló sobre su proceso para emprender. Dijo que es más factible lograrlo en el segundo intento y hace un llamado a los gobiernos a apostar más por este segmento.



¿Cómo ve el ecosistema en Latinoamérica?



Quienes viven aquí tal vez no vean el progreso, pero para mí es absolutamente asombroso. Hubo olas muy grandes en América Latina, eso fue en 2010 con Mercado Libre. Hace diez años, había tal vez 3.000 personas, hoy son 24.000. Esta evolución fue asombrosa del ecosistema que se está volviendo mucho más maduro.



Ahora veo que en Colombia, Chile, Uruguay, México y en todos los países de la región, que se están volviendo cada vez más amigables con el emprendimiento, y el ecosistema se está evolucionando y, al final del día, necesitamos que esos emprendedores hagan el cambio. En el último año se ha producido una desaceleración de las inversiones. Creo que estamos empezando a ver una recuperación de eso. Hoy es un poco más fácil, pero aun así, reunir capital es difícil.



¿Qué piensa del ecosistema colombiano?

​

Una de las empresas más exitosas en América Latina en la actualidad es Rappi. Es una empresa colombiana. Creo que estamos viendo muchos avances allí. Estuve recientemente en Colombia con Martin Olsen, el jefe de comercio, y hablé sobre emprendimiento. Creo que definitivamente estamos haciendo lo correcto para mejorar. La primera versión de mi libro en español salió en Colombia. Sin duda, una indicación de que a alguien le importa.

¿Cuál cree que es el error más frecuente a la hora de emprender?

​

De vez en cuando la gente me pregunta cuál es mi mayor error y aún está por llegar. Entonces, para mí, el futuro traerá más éxito, más fracasos, más desafíos, más de todo. Así que soy una persona que mira hacia el futuro en lugar de preguntar. Sé que no puedo cambiar el pasado. Y si hubiera una máquina del tiempo que nos permita ir a cualquier parte, entonces prefiero ir al futuro.



Entonces, ¿no hay arrepentimiento de haber vendido las startups que fundó, como Waze?



Comencé con mucha pasión e invertí mi propio dinero y obtuve otro de inversores, pero en algunas finalmente fracasamos. Pero miras y te preguntas, ¿qué es lo que hice mal? y aprendes y mejoras para el próximo. Saber lo que no sabías marcará una diferencia en el futuro y como dije, prefiero ver hacia el futuro.



¿Qué consejo le daría a una persona que quiere iniciar un negocio?



Simplemente empieza. Hazlo. Hay que imaginar que se está es un viaje en el que se tiene que escalar una montaña. La primera parte del viaje es subir una colina, y luego la siguiente más grande, y luego puedes ver más lejos. Hay tantas cosas que no sabes cuando empiezas y solo se conocerán cuando se comience. Así que si no empiezas, fracasarás.

¿Qué deben hacer los gobiernos para incentivar la inversión en StartUps?

​

Hay cuatro piedras angulares del ecosistema. El primero es el emprendimiento y el espíritu empresarial tiene que ver con el miedo al fracaso. Si la gente tiene miedo de fracasar, entonces no lo intentarán. Si reducimos el miedo al fracaso, tendremos más personas que se convertirán en emprendedores. Debemos a nuestros héroes porque vienen a cambiar el mundo.



El segundo pilar son los inversores. Necesitamos más. Y el papel del gobierno es alentarlos a través de regulaciones, asegurándonos de que no haya problemas fiscales para ellos. En China es así, hay un fondo gubernamental de la mano con otros inversores para animarlos a invertir. Si el gobierno pone 1 dólar por cada dólar de inversores, entonces para el inversor, ese es un mejor trato. Este estímulo es realmente importante. No necesariamente para siempre, pero sí por un tiempo es necesario.

El tercer elemento son los ingenieros. No hay suficientes ingenieros en América Latina. Por eso debemos animar a la gente a que vaya a estudiar ingeniería.



Y el cuarto elemento es la experiencia. Al final del día, los emprendedores por segunda vez tienen muchas más probabilidades de tener éxito. Lo que queremos es que los empresarios experimentados de América Latina, en lugar de ir a Estados Unidos, quieran que regresen y ayuden, asesoren y entrenen a otros empresarios. Hay que enamorarse del problema, no de las soluciones. Y esto es compartir la experiencia.

¿Hoy todo el mundo quiere ser emprendedor, qué opina de ello?

​

Hace diez años, la gente quería ser futbolista, actor, o banquero. Hoy el espíritu empresarial es absolutamente asombroso, porque cuando las personas empiezan a soñar con convertirse en empresarios, significa que tendremos más empresarios que tendrán un impacto en la economía. Esto es exactamente lo que queremos.



Paula Galeano Balaguera

Periodista de Portafolio