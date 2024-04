Game Changers, el festival que promueve el emprendimiento

Del 26 al 28 de abril se estará llevando a cabo en Bogotá, en el Chamorro City Hall, el ‘Game Changers Fest’, un evento enfocado en la innovación y el emprendimiento.



En diálogo con Portafolio, Andrés Motta, fundador de este proyecto, habló sobre las sorpresas que traen este año, que incluyen ponentes como el empresario Grant Cardone y el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Además, destacó los planes de llevar el festival a otros países.



¿Cómo inició este proyecto?



Game Changers Fest nació de la necesidad de consolidar la cultura moderna del emprendimiento y los negocios en Colombia y Latinoamérica. Para nosotros el emprendimiento va más allá de abrir un negocio de hacer una transacción económica; realmente el emprendimiento se convierte en toda una filosofía de vida. Porque al final al tener una idea de negocios buscamos tener un impacto positivo en nuestra sociedad, queremos innovar, solucionar problemáticas y genera prosperidad y riqueza. Este es el concepto que está detrás del festival.



Ahora bien, tras una larga experiencia, trabajando en los medios de comunicación, y de estudiar por fuera del país, me di cuenta que en Colombia faltaban proyectos que motivaran y promovieran esa cultura moderna del emprendimiento.



A partir de ello, junto a mis socios, iniciamos con este proyecto de promover y llevar esa cultura moderna del empendimiento por todo el país. Recuerdo que hace 10 años cuando arrancamos visitábamos colegios, universidades, agencias de publicidad y desde ese entonces no hemos parado. Hoy por hoy ya hemos consolidado este festival que inició en 2020, y que reúne a todos los actores del ecosistema y a expertos de talla mundial.



¿Cuántos asistentes esperan en esta edición del festival?

Estamos esperando entre 4.000 y 5.000 asistentes durante los tres días de festival.

De hecho, a la fecha, ya hemos reportado asistentes provenientes de 19 países. Estamos muy contentos con toda la acogida que hemos tenido. Sin duda estos resultados demuestran que Colombia está muy bien posicionada en temas de emprendimiento e innovación en la región.



¿Cómo ven a Bogotá y a Colombia dentro del ecosistema emprendedor?

En los últimos años Bogotá se ha venido destacando. Anteriormente, así como pasaba en la música, para ver a speakers internacionales del mundo de los negocios uno debía viajar a los Estados Unidos o a México. Ahora eso ha cambiado y eventos como estos han permitido acercar al público colombiano con grande exponentes de los negocios.



Este año el festival trae a invitados de lujo, ¿quiénes son esos ‘speakers’?

Este año el Game Changers Fest tendrá a exponentes de los negocios de talla mundial. Por ejemplo, estará con nosotros Steve Wozniak, cofundador de Apple; Grant Cardone, que es actualmente uno de los ejecutivos número uno en el ecosistema emprendedor y de los negocios en el mundo; estará también Tonino Lamborghini, hijo del fundador de esta marca reconocida de automóviles. Asimismo, contaremos con la participación de Simón Borrero, CEO y cofundador de Rappi; entre otros 30 speakers que son reconocidos en el ecosistema emprendedor a nivel regional y nacional.



¿Qué frentes van a abordar en estos días de festival?



Este espacio le permitirá a los asistentes aprender sobre diferentes frentes como por ejemplo sobre marketing digitales, negocios digitales y las oportunidades que hay hoy en día en este campo; pero también podrán aprender sobre temas de inversión, de la mentalidad Game Changer, y de los emprendimientos de base tecnológica, aquí se destacarán las startups. Contaremos además con un bloque de fundadores de compañías, esto es clave porque muchas personas quieren conocer cómo iniciaron esos grandes proyectos. Tendremos un eje temático centrado en el crecimiento y escalamiento empresarial, y es que Colombia es un país con una gran base de pymes y nuestro deseo es articularnos con todos los actores del ecosistema para que estos negocios crezcan.



¿Este festival tendrá espacio para las pymes?



Claro que sí. Queremos que las pymes conozcan y aprendan sobre esta cultura moderna de los negocios. Sabemos que aquí pueden encontrar muchas oportunidades de aprender a cómo escalar sus negocios, a cómo levantar capital o a desarrollar nuevos productos.



Lo más importante es que sigan creciendo y no mueran en el camino. Según, la Cámara de Comercio de Bogotá, en Colombia nacen cerca de 250.000 empresas al año, pero el 75% de estas empresas mueren en los primeros tres años. De ese 25% de empresas que sobreviven, sólo el 1% crece. Entonces, la apuesta es seguir incentivando esa cultura moderna del emprendimiento en donde las empresas escalan y son sostenibles. Colombia tiene un gran potencial, tenemos un ADN emprendedor y sabemos que podemos aportarle mucho más a este ecosistema.



¿Cuáles son los planes que tienen en el largo plazo con el festival?



Sí. De hecho el año pasado cerramos nuestra primera ronda de inversión con el objetivo claro de seguir creciendo y llevar este formato a otros países. Esperamos antes de que se acabe este año entrar a México, ya contamos con aliados importantes para dar ese salto. Asimismo, esperamos entrar a Panamá.



En el largo plazo, la compañía apunta a llegar al mercado de la Florida. Hay que destacar que nuestro mercado son los hispanohablantes y queremos seguir trabajando para llegar a nuevos destinos. Estamos obsesionados, en el buen sentido de la palabra, con este proyecto.



Johana Lorduy

Periodista Portafolio