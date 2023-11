'Hay que creer en la idea que se tiene': Tortillas Corridas

No cabe duda que la inflación ha sido el villano silencioso de muchas empresas durante este 2023. Pero pese a ello, emprendimientos como el de Tortillas Corridas apuestan por un buen cierre de año. Así lo afirmó Juan Camilo Jaramillo, cofundador de esta empresa, quien además habló sobre cómo inició este proyecto y los retos que han tenido que sortear.



¿Cómo nació este emprendimiento?



Este proyecto inició a finales del 2017 y nació principalmente por dos razones. La primera es que mi mamá vivió un tiempo en México y mientras ella vivía en ese país tuve la oportunidad de visitarla constantemente y enamorarme de esa cultura. La segunda razón es que siempre he sido apasionado por la gastronomía, lo cual me ha llevado a aprender nuevas recetas. Si bien la gastronomía mexicana está llena de muchos platos, lo cierto es que si hay algo muy representativo son las tortillas. Con esa inspiración, nació la idea de ofrecer este producto en Colombia.



¿Cuántos productos ofrecen actualmente?



Hoy tenemos tanto la línea de tortillas (maíz, harina de trigo y harina de trigo integral), de nachos y la línea de adiciones. Vamos dirigidos tanto a los restaurantes como al usuario final.



¿Por qué el nombre de Tortillas Corridas?



Buscando un término muy mexicano nos topamos con la palabra ‘corridos’ y así llegó el nombre.



¿Cuántas personas conforman el equipo?



Somos un equipo de 85 personas.



¿Cómo fue el proceso de desarrollar el producto y de buscar a los clientes?



Para mí lo más importante era emprender en algo que me gustara y apasionara y así empezó este proyecto con ocho millones de pesos de inversión. Ha sido un proceso bastante retador, ya que cuando inicié no tenía tanta experiencia en las ventas. Me tocaba visitar a los clientes y presentar muestras para que conocieran el producto y esperar a que me llamaran. También me tocó adaptarme a todo lo relacionado al sector alimentos, ya que se necesitaba cumplir con varios estándares de calidad para que el producto pudiera comercializarse. Recuerdo que mi horario era de 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, eran jornadas muy largas, pero siento que al final valió la pena.



¿Cuáles han sido los retos que han tenido que sortear?



Uno de los mayores retos, sin duda, ha sido conseguir los proveedores. Recuerdo que al principio era muy complejo encontrar empresas que suministraran los productos necesarios para hacer las tortillas. A esto se le sumó la falta de mano de obra calificada en todo lo relacionado con el mantenimiento de maquinarias. Muchas veces tuvimos situaciones en donde pagábamos por un arreglo y nunca aparecía el técnico. Pero pese a todo esto, pienso que hemos logrado posicionar la marca. Ahora el mayor reto es la inflación.



¿Qué les diría a las personas que quieren emprender en este sector?



Que hay que tener mucho aguante y creer en la idea que se tiene. Hay que intentarlo sin importar las situaciones adversas. Pienso que desde el principio, los emprendedores deben apostar por la formalidad.



¿Cómo esperan cerrar el año?



Esperamos finalizar el año con un incremento del 50% en nuestras ventas. Parte de nuestras proyecciones es aumentar el número de clientes y del ticket de compra. Para el próximo año esperamos lanzar nuestros productos.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio