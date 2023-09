Key Capital, vehículo de inversión, financiaría $50.000 millones

Juan Carlos Bohórquez (Cofundador) y Juan Carlos Aguilar (CEO) al frente de Key Capital, han invertido sus capitales de manera individual, incursionando en múltiples sectores económicos, que incluyen la construcción, agricultura, tecnología, industria, alimentación, banca de inversión tradicional e inversiones en mercados financieros, un negocio que ha ido en crecimiento.



En entrevista con Portafolio, los ejecutivos hablaron sobre cómo estas inversiones han generado resultados muy positivos, y otros han enfrentado desafíos comunes, como las fluctuaciones del mercado, intentos de estafas y negocios problemáticos, entre otros. Además, de cómo las personas pueden ser parte.

¿Cómo es el modelo que ustedes manejan?



Estructuramos inversión vía deuda a empresas y empresarios respaldada en propiedad raíz.



¿Qué servicios brindan a las empresas?

Somos una opción de financiación por fuera del sector bancario que ofrece a los empresarios mayores posibilidades de obtener financiamiento, siempre y cuando cuenten con respaldo en bienes raíces. Esta opción garantiza que los empresarios en crecimiento no se vean obligados a recurrir a préstamos informales o gota a gota.



¿Las empresas qué más los buscan son los constructores?

Un gran portafolio de nuestros clientes son constructoras pequeñas y medianas que nos utilizan como capital puente para financiar las últimas etapas de sus obras, pagando así créditos constructores y accediendo a nuevos créditos en banca sin complicaciones.



¿Qué los hace atractivos frente a la banca tradicional? El crédito constructor sigue bastante alto.



A diferencia de la banca tradicional somos extremadamente rápidos en la toma de decisiones y respuestas; mientras que los procesos en un banco pueden tardar meses, nosotros lo realizamos en días.



No le cerramos la compuerta a negocios por trámites burocráticos o políticas anti negocios como: reportes en DataCrédito, empresas con menos de 2 años en el mercado, sectores económicos restringidos.



Particularmente el crédito, por diferentes variables económicas, se encuentra con tasas altas y extremadamente restrictivo, tanto así que muchos bancos están pensando en cerrar la compuerta a ese tipo de créditos.



¿Cualquier persona puede invertir?

Cualquier persona que cuente con $100 millones de capital en adelante y no tenga antecedentes penales puede invertir en los negocios que desarrollamos.



¿Cuántas constructoras tienen actualmente y cuál es su meta?

Actualmente, brindamos apoyo a aproximadamente 10 pequeñas y medianas empresas constructoras, abarcando proyectos que oscilan desde 50 hasta 600 unidades.



Nuestra meta es convertirnos en una fuente segura de financiamiento para empresas y empresarios en Colombia que no pueden esperar los plazos de un banco tradicional o que no cuentan con acceso a este.



¿Cuánto han financiado este año? ¿Cuál es la meta?

En el presente año, hemos concretado negocios que superan los $25.000 millones, y tenemos proyectado alcanzar un cierre de al menos $50.000 millones para finales de 2023 e inicios de 2024.



¿Qué proyectos vienen este año para la empresa?

Estamos cerrando una inversión de $5.000 millones para un edificio de Co – Living en el barrio Chapinero de Bogotá y contamos con un pipeline de negocios por $30.000 millones, los cuales se encuentran en procesos de riguroso análisis para determinar su seguridad y garantía.





¿Qué le posibilita a los clientes este tipo de iniciativa?

1. Permite que personas con excedentes de liquidez entre los 100, 200, 500, 1.000 millones, tengan alternativas de inversión con garantías en propiedad raíz y buenas rentabilidades.



2. Permite a empresas y empresarios tener una fuente de financiación diferente a las tradicionales y al gota a gota.



3. Genera el impulso al desarrollo económico del país brindando mecanismos de financiación y crecimiento a pymes.



