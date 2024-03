Planes de Kolado Café para fortalecer capacidades en el mercado nacional y extranjero

Archivo Particular

Con una presentación diferencial Kolado Café, un emprendimiento colombiano viene buscando la forma potenciar sus capacidades en el mercado nacional y extranjero. Su producto, un café empacado en bolsas sostenibles y que se toma como un té, ha sido galardonado como uno de los más novedosos.



María Isabel Mejía, socia cofundadora del emprendimiento, habló sobre los procesos de producción, las ventas y los objetivos que quieren seguir reforzando en pro del crecimiento.



¿Cómo se desarrollaron?



Llegamos a una feria que se llama Andinapack y pudimos concursar en un sitio que tienen para emprendedores y ganamos. Quedamos entre los 20 productos más ganadores del país.



Y ahí empezó todo este sueño. Ya con este premio pudimos buscar socios estratégicos que son una pareja de amigos y que han venido desde un principio trabajando hombro a hombro con nosotros, enamorados del mundo del café.



¿Y la producción?



Lo que quisimos fue apoyar a la población vulnerable. Buscamos caficultores que tuvieran características de vulnerabilidad y un café de excelente calidad. Encontramos 32 familias del Tolima, de una asociación que se llama Juan Café.



Creamos un sistema de primas, lo que se traduce en un sobreprecio al café a favor de ellos y tener un comercio justo y desintermediado. Estas pueden estar entre 15% y 30% de acuerdo a la fluctuación del precio del mercado.



Después comenzamos a trabajar en el empaque, para que pudiéramos reducir a cero nuestros residuos industriales. Encontramos un convenio con Botellas de Amor, y parte de nuestro producto lo convierten en madera plástica para viviendas de interés social y mobiliario público.



También hicimos un convenio con Menos Basura para nuestras bolsitas, residuos húmedos o secos que salen de las plantas, todos van dispuestos en composteras, que los convierten en abonos, y los donamos a los páramos del Sumapaz.



¿La calidad se mantiene?



Todas las fincas tienen características de café de exportación, puntaje, FDA y denominación de origen. En este momento estamos en todo el trámite para sacar la marca país junto con ProColombia.



¿Qué innovaciones tienen dentro del producto?



Nuestra primera línea de producción fue el café clásico, empacado en bolsitas como un té, con un papel especial hecho en fibra de albahaca y algodón. Es amigable con el planeta.



Después sacamos dos líneas más, empezamos con el de vainilla y seguimos con el canela panela. Tenemos una cuarta que no es café, sino una aromática de cáscara de café. Este año tenemos en el cronograma sacar moca y avellana.



¿Qué alcance tienen?



Atendemos por medio de nuestra web, con envíos a nivel nacional. En este momento estamos atendiendo 10 hoteles en Panamá. En un principio hicimos una pequeña exportación a Estados Unidos y estamos en negociaciones con personas en Chile y en España.



¿Cómo van las ventas?



En el 2023 tuvimos ventas por cerca de $260 millones. Estuvieron más bajas que las del 2022 por una coyuntura y es que en ese año ganamos un concurso en Unicentro y tuvimos un stand durante seis meses.



Cuando ya no se tiene eso, hay un factor negativo en ventas. Las ventas del 2022 fueron de cerca de $500 millones. Hubo un impacto de $240 millones.



Las ventas orgánicas y la base de clientes ha crecido, somos una empresa pequeña y hasta cierto punto con recursos limitados.



Sería ideal tener un inversionista que nos pusiera los ojos encima.



María Isabel Mejía, socia cofundadora del Kolado Café. Archivo Particular

Experiencia con marcas como emprendedores

La cofundadora de Kolado Café destacó que antes de entrar a Avianca, siendo uno de los emprendedores que ganaron en esta aerolínea, personas de Cencosud los llevaron a los almacenes Jumbo.



“Estamos en este momento en siete puntos. Tenemos otro en Pitch and Hunt, que es de emprendedores, por Rappi, en punto móvil en los Éxitos, con un impulso diario para que las personas conozcan.



Con Avianca estamos muy agradecidos, porque esta es una ventana maravillosa, donde muchas personas nos están viendo diariamente en los flyers y tienen la oportunidad de catarlos durante el vuelo”, dijo.



Respecto al precio, indicó que todas las presentaciones valen lo mismo.



“En este momento el precio está en $19.000, pero estamos a punto de hacer el aumento de 2024. Nuestros empaques vienen por 20 unidades, lo que significa que se está obteniendo cada café por menos de $1.000”, detalló.

