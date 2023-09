BYD, la empresa china que tiene la mirada en Colombia

En Shenzhen, China, el sonido que emiten los carros es casi inexistente. Más del 50 por ciento de los vehículos particulares de esta ciudad del sur de china ubicada a media una hora de Hong Kong son eléctricos, mientras que el transporte público es el 100 por ciento.



La ciudad ahora es ser considerada como la Silicon Valley de China. Y no es un hecho menor que allí se haya fundado compañías de talla mundial que hace 30 años no existían como Huawei, Tencent y BYD (Build Your Dreams), solo por mencionar algunas.



Y aunque está a 16.000 kilómetros de Bogotá, no son ciudades ajenas y tienen más en común de lo que cualquiera pueda pensar.



Según se supo, Colombia es una de las principales apuestas de la compañía BYD, que tiene entre sus productos estrellas los vehículos eléctricos -desde 2022 suspendió la producción de carros de combustible-, tanto de particulares y de servicio público.



Precisamente Colombia es el segundo país del del mundo -después de China- con la flota más grande buses de servicio público de la compañía asiática que tiene más de 600.000 empleados en todo el mundo y su sede principal está en Shenzhen.



Son más de 1.550 buses en los sistemas de transporte público de Bogotá, Cali y Medellín, siendo el Transmilenio el que tiene más de esta flota.



Asimismo, hay rodando 50 taxis eléctricos desde hace 10 años gracias a un convenio que se hizo con el entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Fue entonces cuando llegaron al país.



En Bogotá, por ejemplo, tienen el biarticulado eléctrico más grande del mundo, el cual fue fabricado por BYD pero lleva 5 años parqueado y nunca ha rodado por las calles de la capital porque supera los límites de peso de las vías de ciudad, según una normativa del 2009.



No obstante, la compañía intenta por las vías legales que el biarticulado de 27 metros de largo y con capacidad de 250 pasajeros pueda operar.

Lara Zhang, gerente Regional BYD y Juan Luis Mesa, gerente General BYD Colombia El Tiempo

Y el panorama de los taxis no parecía muy alentador. En 2012, cuando entraron en operación, se acordó que no se les aplicaría el pico y placa y tampoco pagarían ‘cupo’. Sin embargo, desde que el presidente Petro dejó la administración distrital el piloto había estado quieto y este año se vence el convenio, por lo que podrían dejar de rodar taxis eléctricos por la capital del país.



Sin embargo, hace dos semanas el Distrito emitió un decreto en el cual amplió por cuatro años más su funcionamiento. El objetivo es que para que en 2035 se cuente con una flota de taxis 100 por ciento eléctricos.



Stella Li, vicepresidenta global de BYD, asegura que esta “debería ser una apuesta más agresiva” en nuestro país y considera que se deberían dar más incentivos para los vehículos eléctricos.



“Creo que Colombia debería hacer dos cosas para que los automóviles eléctricos de pasajeros impulsen un futuro más sostenible. Primero, es que se debe trabajar con las instituciones financieras para ofrecer tasas de interés especiales para los vehículos eléctricos (tanto híbridos enchufables como eléctricos puros) y atacar de frente los altos costos", dijo Li a el diario El Tiempo.



"Y segundo, Colombia todavía mantiene un cupo de importación con arancel preferencial para un número determinado de Vehículos Híbridos (HEV) e Híbridos Enchufables (PHEV) al año. Se debería o eliminar o aumentar esa cuota, o tal vez otorgarles un cupo libre a los híbridos enchufables y los eléctricos puros que aseguren al menos 50, 60 o 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico exclusivo y no permitir que cualquier vehículo hibrido (HEV) que no esté aportando efectivamente un valor agregado a la disminución de emisiones de CO2 al medio ambiente se quede con el beneficio tributario”, agregó Li.



La vicepresidenta explica, por ejemplo, que parte del éxito chino, en especial de Shenzhen en la transmisión, se dio porque se tomaron políticas agresivas. En el caso del transporte público no se hicieron planes a 10 años, como suele hacerse en gran parte del mundo, para que este fuera 100 por ciento eléctrico.



En 2017 el gobierno de Shenzhen dijo que todos los buses de transporte deben ser eléctricos y se logró en dos años.



Adicionalmente, la compañía también le apuesta a hacer presencia en Colombia con camiones de carga como la referencia T10DSJ, de aproximadamente 24 toneladas de capacidad de carga y que fácilmente puede convertirse en camiones de aseo.



"Creemos que nuestro nicho principal con estas referencias son las operaciones urbanas o eventualmente áreas metropolitanas y ciudades contiguas con un rango de distancia de entre 200 y 250 kilómetros, teniendo en cuenta algunas limitaciones que todavía existen en cuanto a infraestructura de carga en el país para desplazamientos de largas distancias”, señaló Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia.



Asimismo, hay ocho referencias de automóviles, algunos de ellos capaces de llegar a 100 kilómetros por hora en alrededor de cuatro segundos, algo que deja en evidencia que es erróneo el imaginario colectivo sobre la poca capacidad de estos vehículos.



Y es que más allá de ver a Colombia como un potencial mercado, desde la compañía asiática insisten en la importancia de apostar por el cuidado del medioambiente, discurso que va muy de la mano de la transición energética que el presidente Gustavo Petro menciona constantemente.



Solo con la flota que hay en Colombia se evita la emisión de 94.300 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a plantar 2’500.000 árboles.



“BYD es el aliado estratégico para que se alcancen los objetivos que buscan afianzar la movilidad eléctrica en el país”, explican desde la empresa.



MATEO GARCÍA AGUDELO

EL TIEMPO