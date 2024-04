‘La apuesta es digitalizar a los talleres mecánicos’: Tuulapp

En el último año, la plataforma Tuulapp se ha convertido en la herramienta estratégica para los dueños de talleres mecánicos, ya que les permite gestionar sus negocios, mientras dan ese salto hacia la digitalización.



En entrevista con Portafolio, los emprendedores Juan Camilo Chavarro, CEO y cofundador de Tuulapp, y Sergio Hernández, CFO de la plataforma, hablaron sobre cómo inició esta idea de negocio, de cómo vienen en el mercado y de los planes que se han trazado en el mediano plazo.



¿Cómo nace esta plataforma?



JC: Nosotros somos tres socios fundadores y Tuulapp es una spin-off que nace de una empresa más tradicional, que es una firma de consultoría llamada Innocar, que a su vez tiene sus orígenes en un taller mecánico. Desde el 2007 he estado ligado con el sector automotriz, con los talleres mecánicos y con las necesidades que existen en cuanto a su gestión.



Algo que identificamos desde la consultora es que los talleres mecánicos son negocios que nacen pequeños y se quedan pequeños, en parte, porque suelen ser dirigidos por personas que tienen una formación técnica y no conocen de gestión empresarial.



Viendo esa necesidad, arrancamos con un canal en YouTube, que llamamos la Escuela de Gestión, dirigida a los dueños de talleres mecánicos. A raíz de ese aprendizaje nos dimos cuenta que hacía falta una herramienta tecnológica que hiciera la gestión mucho más fácil.



Así empieza Tuulapp. Debo destacar que salimos a pruebas en diciembre del 2021, luego fuimos acelerados por el MinTIC, a través de su programa Apps. Co, y tras esa experiencia, entramos ala aceleradora Pantera Makers.



¿Cuál es la propuesta de valor de la aplicación?



JC: Nuestro modelo de negocio funciona como Software as a Service y los talleres nos pagan una membresía. Es así como los dueños de estos negocios a través de nuestra plataforma encontrarán cuatro beneficios. El primer beneficio es que podrán controlar en un 100% la operación de sus negocios. La segunda ventaja es que lograrán gestionar de forma efectiva la administración del taller, desde la facturación hasta realizar pagos.



El tercer beneficio es que también podrán aprender sobre la gestión de talleres de una manera mucho más fácil, de manera virtual. La cuarta ventaja es que próximamente van a poder comprar repuestos a través de la plataforma, ya que tendremos un catálogo completo.



Al final, la apuesta es automatizar los procesos y transformar digitalmente a los talleres.



¿Cuántos talleres usa la plataforma?



JC: Hoy día tenemos registrado en la plataforma más de 15.000 talleres mecánicos, que se encuentran en 42 países. Si bien nuestro crecimiento ha sido orgánico, gracias al trabajo que hemos realizado con nuestro canal de YouTube, también hemos logrado consolidar alianzas muy importante con las principales agremiaciones de la región. Actualmente, somos el software oficial para la Red Euro Taller, que es la red de talleres más grande del mundo. Además, trabajamos con la red más grande de talleres de moto del país.



¿Cómo cerraron el 2023?¿Cuál es la apuesta para los próximos años?



Sergio Hernández (SH): Nosotros empezamos a comercializar la plataforma en octubre del 2022 y desde el principio tuvimos una buena acogida. De hecho en ese primer mes reportamos ventas por US$2.000 y a la fecha hemos venido creciendo un 400%, aproximadamente. Si comparamos el último mes, las ventas estuvieron en el orden de los US$100.000 y seguimos creciendo.



A nivel local, sabemos que Colombia tiene un gran potencial y si miramos las cifras, actualmente identificamos que en ciudades como Bogotá hay cerca de 6.000 talleres registrados, pero nosotros sólo venimos trabajando con el 5% de esos negocios. Entonces, sin duda, hay una gran oportunidad de crecer.



JC: Nuestra proyección de crecimiento, para los próximos cinco años, es atender con nuestro modelo de membresías a 10.190 talleres en el país, apuntando a llegar a una facturación de US$6,1 millones.



¿Hacia dónde estarán dirigidos los recursos obtenidos en su reciente ronda de inversión?



JC: En diciembre del año pasado, salimos a ronda presemilla, y con estos recursos vamos a poder seguir creciendo y llegando con nuestra propuesta de valor a más talleres que necesitan gestionar sus negocios. Ahora bien, tenemos claro que para seguir escalando debemos contar con un equipo de trabajo bien capacitado, ya que muchas veces perdemos usuarios por no atenderlos.



¿Ha sido fácil llegar a esos talleres con este tipo de herramientas?



JC: Ha sido extremadamente difícil, ya que es llegar a los talleres mecánicos, que viene “funcionando” con un sistema experimental, hablando de que son una empresa y que deben pensar bajo ese concepto.

Lo primero que enseñamos es que aunque sean un taller deben manejare como una empresa.



SH. Sin duda ese es el principal reto que tenemos, pero sabemos que la tecnología es un gran aliado en el proceso.



¿Qué novedades estarán presentando?



JC: Seguimos con más innovación. De hecho estamos trabajando para incorporar herramientas que se apalanquen de la inteligencia artificial y la geolocalización.



