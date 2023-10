Programas de She Is han impactado a 16.000 mujeres de América Latina

Latinoamérica es una de las regiones del mundo con mayor desigualdad entre hombres y mujeres, en diferentes áreas, como el empleo, las oportunidades de educación, entre otras.



De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el índice de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49%, mientras que los hombres es de cerca del 75%.



Ante esta realidad, la Fundación She Is ha querido "reconocer, construir e impactar los derechos de las niñas y mujeres con condiciones de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado o violencia de género, hacia escenarios de paz, equidad e igualdad con empoderamiento sostenible a través de procesos sociales y productivos, por medio de líneas de acción y bajo la idea de conectar, impactar y empoderar".



La organización creada en 2016, gracias a la iniciativa de Nadia Sánchez, llegó a Colombia hace algunos años para establecer la sede principal de la Fundación en América Latina con el objetivo de impactar a "cientos de mujeres y niñas de otros países como Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Panamá".



Desde entonces, han obtenido un gran reconocimiento a nivel mundial, al participar en eventos relevantes como el EXMA en México, Amazónicas en Ecuador, Empower en Perú, entre otros.



Hoy en día la organización ha impulsado cuatro programas que han generado un impacto significativo en Latinoamérica. Estos son los proyectos:



She Is Global Forum Se han realizado varias ediciones del foro, pero el último "se convirtió en el foro más grande de equidad de género en el mundo tras haber invitado a más de 243 speakers y unos 5.200 espectadores". Normalmente, en este evento asisten representantes del sector público, privado, la sociedad civil y a las entidades internacionales y académicas con el objetivo de proponer nuevas iniciativas que promuevan la participación femenina en los procesos de liderazgo. Hasta el momento, ya han participado más de 80 países y 1506 speakers.

She Is Astronauta Esta es una propuesta que nació en 2019 e inició en Colombia, gracias a la alianza con el Space Center de la NASA. El objetivo es brindar a las niñas en condición de vulnerabilidad herramientas para que se empoderen y se inspiren mediante la educación STEAM. "Dentro de esta línea y con el propósito de impactar más vidas, la fundación creo en 2021 el programa Ella Es Astronauta Virtual para brindar educación STEAM a niñas a través de una plataforma educativa virtual con expertos de la NASA" , dice la organización. Al día de hoy, hay 500 niñas impactadas y se han recibido 18,790 postulaciones de niñas de diferentes regiones vulnerables.

She Is Esmeralda Este fue uno de los primeros programas que se pusieron en funcionamiento para " fortalecer el empoderamiento multidimensional femenino a través de la innovación y emprendimiento como motor para la transformación social". En este sentido, la Fundación creó cuatro Centros de Empoderamiento Económico y Social de la Mujer , que ofrecían formación técnica para mejorar "la situación económica y social de las mujeres más vulnerables". Actualmente, en estos cuatro espacios existen más de 520 programas.

She Is Gaviota de Paz



"A través de esta línea de acción, la fundación ha trabajado por el acceso a la justicia, a la salud mental y la promoción de la paz", explicó She Is.



El proyecto se enfoca en capacitar a las mujeres en principios clave para la región como la paz, la reconciliación y sus derechos humanos.



De acuerdo con los datos de la Fundación, con este programa se ha ofrecido atención psico-jurídica a nivel nacional para más de 360 mujeres.