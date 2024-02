‘En cuestión de años seremos una empresa global’

En entrevista con Portafolio, Juan Camilo Botero, CEO y Fundador de Glasst Innovation Company, habló sobre el crecimiento de la compañía colombiana fundada en 2018, y su entrada al mercado estadounidense. Glasst es una firma de investigación y desarrollo de nuevos materiales para la construcción con presencia en México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, y Costa Rica.



¿Por qué materiales más sostenibles?



La mayoría de las personas no saben de qué está hecha su casa, y en ese mercado encontramos una oportunidad enorme. Empezamos a hacer disrupción en Colombia, y hoy en día vendemos varias líneas de productos: aditivos para concreto, donde somos líderes; tenemos un protector universal, que es el reemplazo del plástico de un solo uso para protección en obra. Es producto biodegradable que reemplaza el plástico, y que por cada kilo vendido decarbonizamos 11 kilogramos de CO2. Ahora vamos a lanzar una pintura arquitectónica, la primera de su tipo en el mundo, removible, es decir, se puede aplicar y después se quita como una calcomanía.



¿Cómo les fue en el 2023?



El año pasado fue muy retador, no decrecimos, pero Colombia fue desafiante por la afectación de la Vivienda de Interés Social (VIS). Muchas constructoras se frenaron fuertemente en sus procesos constructivos, porque no les desembolsaban los subsidios.



¿Cómo les fue en ingresos?



Llegamos a casi US$2 millones en ingresos, este año, proyectamos tener alrededor de US$4 millones. A hoy vamos creciendo 130% comparativamente con el año anterior, y un 20% frente 2022, que fue un muy buen año.



Ha mejorado el panorama…



Con estos resultados, creo que la incertidumbre en el sector está cambiando. Este año está pintando mejor que el 2023.



¿Qué factores ven en su caso para este crecimiento?



Estamos recogiendo lo que hicimos en ventas de años anteriores, en este momento se están empezando a construir esos proyectos.



Pero las ventas del 2023 no fueron tan buenas…



Posiblemente suframos más adelante este bajonazo que está teniendo en comercialización de vivienda. Creo que se han afectado muchísimo por las tasas y por los subsidios.



El esquema actual de subsidios es ‘no te doy el subsidio’, porque quiero darle al pobre, pero el pobre no tiene acceso a la banca y no tiene la caja de compensación. Entonces, hicieron una mezcla muy difícil para acceder a esos recursos.



El Gobierno se dio cuenta de que si no le ponen el pie al acelerador de la construcción, vamos a volver a tener un crecimiento del 0,6%, es decir, vamos a estar sin crecimiento, eso no es crecer.



¿Y qué esperan sobre las tasas?



La reducción de tasas de interés se va a acelerar y con eso vamos a ver un segundo semestre mejor.



Con este panorama, ¿cómo se preparan para la baja en iniciaciones?



Estamos diversificándonos en geografías, es decir, estamos creciendo fuertemente en Perú, en Ecuador, en México y esta semana lanzamos la compañía en Estados Unidos. La diversificación de las economías a las que estamos apostando nos va a compensar la desaceleración que puede tener el mercado colombiano.



¿Cuáles son las expectativas en Estados Unidos?



Nosotros estamos enfocándonos fuertemente en Colombia, Perú y México. Esa es nuestra estrategia para 2024. Y en el sector retail estamos entrando con Unpaint. Estamos apostando a lanzar en el mundo la primera pintura arquitectónica removible.



La idea es poder aplicar la pintura en cualquier superficie y poderla quitar. Nos inventamos un material, que está patentado.



Estamos esperando que en Estados Unidos este primer año nos esté trayendo más o menos US$2 millones en revenue.



¿Por qué crearon este producto?



La generación Z no está pudiendo comprar apartamentos, tiene que rentar. Y al tener que rentar, necesitan productos específicos, es decir, que puedo usar durante mi estadía como inquilino, y después lo retiro. A eso le estamos apostando.



¿Estará en Colombia?



Vamos a salir en Sodimac el próximo trimestre.



¿Tienen la mira en más países?



Posiblemente Europa en 2025, y también Brasil.



¿Qué inversiones harán este año?



Este año estamos haciendo una inversión casi de US$1 millón para crecimiento. Venimos de una transición de socios, en diciembre salieron Pintuco y Conconcreto de la compañía. Y a partir de esa fecha, su accionista es un fondo (OPCT). En cabeza del fondo está María López, que es la socia. Seremos una compañía global en cuestión de años. Es muy difícil emprender en Colombia, pero creo que hay suficiente talento bueno como para mostrar este tipo de cosas.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio