Move: la tesis de grado que triunfa en el sector de vivienda de lujo

Conseguir construir viviendas en un corto tiempo puede ser una tarea difícil. Además, hacerlo de manera lujosa y con un presupuesto limitado puede convertirse en toda una hazaña.



Con esto en mente y para hacer la tarea más fácil, un grupo de estudiantes creó la constructora Móve, producto de una tesis universitaria y que hoy ya tiene tres años en el mercado.



“Se encontró una teoría que en América Latina no se desarrolla la arquitectura en espacios más ‘naturales’. Es ahí donde nosotros, a través de la tesis de la universidad, más el trabajo que desarrolló mi socio encontramos que los sistemas constructivos livianos no habían empezado a ser bien adoptados en Colombia”, relata Juan Camilo Malagón, cofundador y director comercial de Móve.



“Adiós al concreto. Adiós a quedar sin presupuesto a mitad de la obra. Adiós a tener que inspeccionar a los maestros mientras realizan su trabajo y adiós a la espera de años para la entrega de la casa o el inmueble soñado”, esta es la premisa de la empresa que busca en cada construcción dejar su huella en diseño, sustentabilidad, la eficiencia y la capacidad.



Este modelo incorpora diversos materiales que se ensamblan hasta lograr la construcción de una casa, un comercio, un hotel o inclusive un hospital. Su principal elemento estructural es el acero, por lo que tiene una eficiencia constructiva tres veces más ágil a la construcción en concreto, la cual requiere de un consumo considerable de agua para su ejecución.



“El principal material que nosotros manejamos es el acero. Eso permite que las construcciones sean ocho o 10 veces más livianas que de manera convencional y esto ayuda a evitar no solo malformaciones del terreno, sino que las edificaciones convivan con el medio ambiente sin destruirlo”, explica Malagón.



Y añade: “logramos hacer obras tres veces más rápido en comparación con el sistema tradicional, de una manera amigable con el medio ambiente, sin generar residuos, sin necesidad de una mano de obra que esté todo el tiempo encima de los proyectos”, explicó.



De esta manera, buscan desarrollar proyectos inmobiliarios en terrenos más complejos de manera más fácil, logrando levantar viviendas de hasta 240 metros cuadrados en cinco meses “mientras que una casa tradicional tomaría 19”.



“Nuestra propuesta de valor está en que nos dedicamos al segmento Premium, todos los proyectos que manejamos son personalizados, tienen un parámetro de estrato cinco en adelante y son proyectos integrales; es decir, desde que iniciamos la ejecución nos encargamos de mantener un presupuesto fijo y de que las obras no vayan a tener sobreejecuciones”, explica Malagón.



Una ventaja que se logra gracias a la construcción paramétrica que les permite preensamblar en el taller y hacer el montaje de la estructura en 12 días, evitando así los costos adicionales que suelen presentarse con los materiales y ahorrar un tiempo considerable.



De acuerdo con el vocero, una casa de 200 metros cuadrados la construyen en cuatro meses. Una nueva propuesta que no sólo les aporta ventajas a los clientes sino al país.



En materia de costos, este modelo permite presupuestos que se mantienen en el tiempo. “Ese es uno de los atributos que más buscan nuestros clientes en la compañía”.

“Nosotros empezamos siendo los dos socios y hoy contamos con diez empleados directos y 120 indirectos entre contratistas y subcontratistas, generamos empleo en cada lugar donde la empresa tiene presencia. La mayoría de nuestros proyectos están ubicados a las afueras de Bogotá o Medellín, pero también tenemos clientes en la costa, en Barrancabermeja, Bucaramanga, Guatapé y cubrimos todo el territorio nacional”, asegura.



Actualmente, Móve tiene 32 proyectos en curso, incluido el desarrollo de hoteles a gran escala, todos ellos cuentan con los parámetros para obtener una certificación LEED que avalan que es una construcción que cumple con los parámetros sostenibles.



“El ahorro del agua en el proceso de construcción, la utilización de materiales sostenibles que generan menores residuos y el no tener que hacer grandes explanaciones o movimientos en la tierra gracias a que se trata de una construcción liviana, hace que velemos también por el cuidado del entorno”, dijo Malagón.



Además de las ventajas ambientales, al tratarse de un proyecto sostenible con el medio ambiente, las construcciones (o dueños de ellas) tienen beneficios tributarios.

De acuerdo con el socio fundador, “en Móve consideramos qué vamos a ser: primero, los principales desarrolladores de hoteles en Colombia, esa es nuestra gran meta en el corto plazo, y segundo, que seremos una de las constructoras más grandes en construcción de casas Premium”.



En la actualidad, Móve, según su socio, es la única propuesta a nivel nacional que brinda un proceso integrado, desde la fase de diseño hasta la fase de construcción.



