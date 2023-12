Malas condiciones, pérdidas económicas y otras denuncias contra la Feria Buró

La Feria Buró vuelve a estar en el ojo del huracán. La famosa muestra de emprendimientos cerró su más reciente edición en medio de varios reclamos y denuncias por parte de sus expositores.



Las quejas de los participantes giran en torno a problemas con la logística, baja asistencia del público, poca promoción y, en muchos casos, pérdidas económicas para los emprendedores que hicieron parte del evento.

La feria tuvo lugar del 13 al 17 de diciembre y el escenario elegido fue el parqueadero subterráneo del Centro Comercial Santa Bárbara en Bogotá.

Pérdidas millonarias

En varios videos difundidos a través de redes sociales se denuncia que este espacio no contaba con las condiciones para realizar una actividad comercial. Los testimonios señalan malos olores, poca ventilación y goteras que llegaron a dañar varios de los productos expuestos en los 'stands'.

“Olía a caño todo el tiempo. Uno ni siquiera podía caminar porque se perdía. Se sofocaba la gente del calor que había en este sótano. Hubo 5 personas el jueves. No hubo información clara. No hubo publicidad. No hubo quien nos respondiera", se menciona en una de las grabaciones realizadas por los emprendedores.

Lo que prometía ser una vitrina comercial para dar a conocer a varios emprendimientos, también terminó en la pérdida de capital de varios de los expositores que se sumaron a participar en el evento.

Tal es el caso de una emprendedora que compartió su experiencia a través de TikTok y que contó haber realizado una inversión de 10 millones de pesos. A este testimonio se suman otros que mencionan la falta de ventas utilitarias.

De la misma manera, los participantes reclaman no haber tenido acompañamiento por parte de las organizadoras del evento. Si bien en uno de los metrajes se le escucha decir a una de ellas que se hará la revisión caso por caso, hasta el momento no se han dado más pronunciamientos por parte de Buró.

Lamentable el descalabro de la última edición de la Feria Buró, que afectó a cientos de emprendedores que esperaban que fuera una vitrina para sus marcas.



Otros reclamos

A la lista de quejas se suma la de un emprendimiento que no hizo parte del evento.

La marca de ropa Alanna denunció que a través del perfil de Instagram de Buró se hizo uso de sus fotos y de su nombre para promocionar la feria. Esto a pesar de no contar con autorización.

La vocera de la empresa señaló que, a pesar de que en varias oportunidades han existido acercamientos por parte de la feria para invitarlos a participar en el evento, "Alanna no ha hecho parte de los expositores, no tiene nada que ver con Buró y no apoya ni se identifica con los valores de Buró".

Por esa misma línea, solicitó que se retire el contenido utilizado.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que la Feria Buró protagoniza una polémica.

En 2021, el evento fue noticia luego de que se diera a conocer una denuncia en la que se señalaba a los líderes del evento de no permitir que un operador de logística recibiera una porción de pizza tras una larga jornada de trabajo.

En su momento, María Alejandra Silva, una de las cofundadoras de esta vitrina comercial, se disculpó por lo ocurrido y se emitió un comunicado en el que la marca compartía su postura y lamentaba la situación.

